沪综指放量收升至九个月新高

联通集团筹划混改将以中国联通为平台 打响混改行情发令枪（更新版）
路透上海4月6日 - 市场高度关注的中国联通集团混合所有制改革方案初见端倪，联通集团拟选择旗下A股公司中国联合网络通信股份有限公司为混改平台。分析师称，联通打响混改发令枪，其方案出台后有望开启新一轮混改行情。
路透上海2月4日 - 中国股市沪综指周一小幅收升,并刷新近九个月收盘高点.分析师指出,在上周连续上涨后,相当多个股累积涨幅不小,今日已出现获利回吐迹象,不过金融股及煤炭水泥等强周期股表现仍坚挺,大盘强势横盘,并录得连续第六日上涨,A股成交额更是创出近11个月高位.
沪综指.SSEC收报2,428.154点,涨9.134点或0.38%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;上海A股今日成交额放大至1,520亿元人民币,较上日1,251亿元增逾两成,上一高点是去年3月14日的1,702亿元.
"大盘此前已连涨五天了,一些中小股票也该回调了,不过金融股和煤炭股等走势十分强,大盘被顶在上面下不来."申银万国资深分析师钱启敏表示.
他预计,短期内大盘可能会上冲2,500点整数位.
沪深300指数.CSI300收升0.17%,报2,748.028点.沪深300指数2月合约尾盘报2,752.8点,升0.51%,成交量为559,116手.(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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