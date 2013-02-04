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中国财经 | 2013年 2月 4日 星期一 15:17 BJT

沪综指放量收升至九个月新高

路透上海2月4日 - 中国股市沪综指周一小幅收升,并刷新近九个月收盘高点.分析师指出,在上周连续上涨后,相当多个股累积涨幅不小,今日已出现获利回吐迹象,不过金融股及煤炭水泥等强周期股表现仍坚挺,大盘强势横盘,并录得连续第六日上涨,A股成交额更是创出近11个月高位.

沪综指.SSEC收报2,428.154点,涨9.134点或0.38%,此前收盘高点是去年5月8日的2,448.884点;上海A股今日成交额放大至1,520亿元人民币,较上日1,251亿元增逾两成,上一高点是去年3月14日的1,702亿元.

"大盘此前已连涨五天了,一些中小股票也该回调了,不过金融股和煤炭股等走势十分强,大盘被顶在上面下不来."申银万国资深分析师钱启敏表示.

他预计,短期内大盘可能会上冲2,500点整数位.

沪深300指数.CSI300收升0.17%,报2,748.028点.沪深300指数2月合约尾盘报2,752.8点,升0.51%,成交量为559,116手.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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