沪综指放量收升至九个月新高

路透上海2月4日 - 中国股市沪综指周一小幅收升,并刷新近九个月收盘高点.分析师指出,在上周连续上涨后,相当多个股累积涨幅不小,今日已出现获利回吐迹象,不过金融股及煤炭水泥等强周期股表现仍坚挺,大盘强势横盘,并录得连续第六日上涨,A股成交额更是创出近11个月高位.