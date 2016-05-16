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中国财经 | 2016年 5月 16日 星期一 15:15 BJT

沪综指反弹收涨 成交量低迷投资者情绪仍谨慎

路透北京5月16日 - 中国股市沪综指周一反弹收涨。分析师指出，周末公布经济数据显示当前经济仍处于相对平稳的中性态势，今日大盘依托2,800点和5日均线展开技术性反弹，股指以全日近最高点报收，但成交量维持低位水平，反映投资者情绪偏谨慎，反弹空间或有限。

沪综指.SSEC收报2,850.86点，涨23.75点或0.84%，上证A股今日成交1,266亿元人民币，上日为1,235亿元。

“盘面上还是缺乏主动参与的热情和有效的投资主线，所以沪市的量能还是年内地量区域，反映投资者整体上情绪还是比较谨慎。”首创证券分析师邵帅认为。

他并指出，4月份经济数据较3月份有所回落，市场对之前担忧的经济不确定性基本消除，目前经济整体仍处于平稳状态。

中国4月工业和投资增速双双逊于预期，4月新增贷款创半年新低亦远逊预期。分析人士认为，经济将呈现L型增长，政策重心从需求侧转向供给侧，货币政策短期内难有大动作，积极财政政策也将以落实前期政策为主。

今日农业股涨幅居前，有色、电子、机械、传媒、通信等其它板块超跌反弹性质明显，合丰牧业(603609.SS)涨停报收，通葡股份(600365.SS)亦收涨9.38%。

沪深300指数.CSI300收报3,095.31点，涨0.66%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,082.4点，涨0.65%，成交14,047手。130亿元额度的沪股通净买入4.6亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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