沪综指反弹收升 观望气氛浓厚成交额再创四个半月新低

路透北京5月20日 - 中国股市沪综指周五缩量反弹收升。分析师指出，今日市场人气持续低迷，致量能不断萎缩，投资者多选择观望；盘中有部分资金尝试性买入权重股，且有部分题材股强势反抽，但未能带动市场人气，料后市大盘或以区间震荡为主。

沪综指.SSEC收报2,825.48点，涨18.57点或0.66%，本周该指数累计下跌0.06%，上证A股今日成交1,234亿元人民币，创四个半月新低，上日为1,237亿元。此前成交低点为1月7日的796亿元（当日因触发熔断机制全天交易不足15分钟）。

“反复呗，你一砸，然后反弹一下，反弹不动，再往下。”开源证券策略分析师田渭东认为，目前大盘缩量阴跌，是一种等待的状态。

他指出，近期国际原油价格屡创反弹新高，但大宗商品期货价格并未跟涨，本周大宗商品相关个股甚至出现明显回调，显示市场人气依然较低。投资者只能是等待契机，若后期利空因素没有兑现或缓和，大盘则有望出现反弹。

上证银行股指数收涨0.28%，创业板指数P收涨1.34%。

沪深300指数.CSI300收报3,078.22点，涨0.51%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,034.2点，涨0.44%，成交15,268手。130亿元额度的沪股通净买入6.1亿元。（完）