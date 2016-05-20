沪综指反弹收升 观望气氛浓厚成交额再创四个半月新低

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月20日 - 中国股市沪综指周五缩量反弹收升。分析师指出，今日市场人气持续低迷，致量能不断萎缩，投资者多选择观望；盘中有部分资金尝试性买入权重股，且有部分题材股强势反抽，但未能带动市场人气，料后市大盘或以区间震荡为主。
沪综指.SSEC收报2,825.48点，涨18.57点或0.66%，本周该指数累计下跌0.06%，上证A股今日成交1,234亿元人民币，创四个半月新低，上日为1,237亿元。此前成交低点为1月7日的796亿元（当日因触发熔断机制全天交易不足15分钟）。
“反复呗，你一砸，然后反弹一下，反弹不动，再往下。”开源证券策略分析师田渭东认为，目前大盘缩量阴跌，是一种等待的状态。
他指出，近期国际原油价格屡创反弹新高，但大宗商品期货价格并未跟涨，本周大宗商品相关个股甚至出现明显回调，显示市场人气依然较低。投资者只能是等待契机，若后期利空因素没有兑现或缓和，大盘则有望出现反弹。
上证银行股指数收涨0.28%，创业板指数P收涨1.34%。
沪深300指数.CSI300收报3,078.22点，涨0.51%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,034.2点，涨0.44%，成交15,268手。130亿元额度的沪股通净买入6.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。