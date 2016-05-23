沪综指连二日收升站上10日均线 后市有望延续小幅反弹

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京5月23日 - 中国股市沪综指周一连二日收涨，量能略有放大。分析师指出，经过近两周的窄幅盘整，市场存在技术反弹要求，目前沪综指五日与10日均线处于粘合状态，今日大盘收盘成功站上10日均线，后市有望延续小幅反弹走势。
沪综指.SSEC收报2,843.645点，涨18.162点或0.64%。上证A股今日成交1,397亿元人民币，上日为1,234亿元。
“今天领涨的基本都是超跌的，剩下的基本都跌下来底部一盘整，或者跌下来都没盘整开始反弹的。”首创证券策略分析师邵帅认为，短期市场存在以时间换空间的技术修复要求，但整体走势依然偏弱。
国元证券分析师王明利指出，继续缩量盘整是近期市场总体的特征，人气低迷的状况没有改变。在目前弱势行情下，部分景气复苏或防御性板块将受到资金青睐。短期弱势仍是目前行情的主基调，需关注领涨板块更替的迹象。
上证银行股指数.SSEBKI收跌0.38%，创业板指数P则收涨1.6%。
沪深300指数.CSI300收报3,087.22点，涨0.29%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,043.0点，涨0.20%，成交13,310手。130亿元额度的沪股通净买入7.06亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。