沪综指连二日收升站上10日均线 后市有望延续小幅反弹

沪综指.SSEC收报2,843.645点，涨18.162点或0.64%。上证A股今日成交1,397亿元人民币，上日为1,234亿元。

“今天领涨的基本都是超跌的，剩下的基本都跌下来底部一盘整，或者跌下来都没盘整开始反弹的。”首创证券策略分析师邵帅认为，短期市场存在以时间换空间的技术修复要求，但整体走势依然偏弱。

国元证券分析师王明利指出，继续缩量盘整是近期市场总体的特征，人气低迷的状况没有改变。在目前弱势行情下，部分景气复苏或防御性板块将受到资金青睐。短期弱势仍是目前行情的主基调，需关注领涨板块更替的迹象。