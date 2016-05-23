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中国财经 | 2016年 5月 23日 星期一 15:18 BJT

沪综指连二日收升站上10日均线 后市有望延续小幅反弹

路透北京5月23日 - 中国股市沪综指周一连二日收涨，量能略有放大。分析师指出，经过近两周的窄幅盘整，市场存在技术反弹要求，目前沪综指五日与10日均线处于粘合状态，今日大盘收盘成功站上10日均线，后市有望延续小幅反弹走势。

沪综指.SSEC收报2,843.645点，涨18.162点或0.64%。上证A股今日成交1,397亿元人民币，上日为1,234亿元。

“今天领涨的基本都是超跌的，剩下的基本都跌下来底部一盘整，或者跌下来都没盘整开始反弹的。”首创证券策略分析师邵帅认为，短期市场存在以时间换空间的技术修复要求，但整体走势依然偏弱。

国元证券分析师王明利指出，继续缩量盘整是近期市场总体的特征，人气低迷的状况没有改变。在目前弱势行情下，部分景气复苏或防御性板块将受到资金青睐。短期弱势仍是目前行情的主基调，需关注领涨板块更替的迹象。

上证银行股指数.SSEBKI收跌0.38%，创业板指数P则收涨1.6%。

沪深300指数.CSI300收报3,087.22点，涨0.29%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,043.0点，涨0.20%，成交13,310手。130亿元额度的沪股通净买入7.06亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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