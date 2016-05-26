沪综指小幅收涨 指标股大力护盘整数关口再获支撑

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京5月26日 - 中国股市沪综指周四小幅收涨。分析师指出，今日大盘震荡下跌盘中一度再次跌破2,800点整数关口，但随后指标股发力护盘，助股指逐波回升尾盘翻红，但成交量依旧维持在地量水平，后市料续维持偏弱势震荡。
沪综指.SSEC收报2,822.443点，涨7.357点或0.26%，盘中最低探至2,780.76点。上证A股今日成交1,268亿元人民币，上日为1,176亿元。
“市场还是很弱。”新时代证券策略分析师孙卫党认为，“大盘就是磨吧，可能磨的时间会比较长。”
他认为，本周前半周短暂反弹后，市场分歧较大，追涨力量不强，人气难以有效聚集，量能低迷令反抽无功而返。虽然沪综指在2,800点依然有护盘资金涌现，不过本轮下跌和管理层主动挤泡沫有关系，在市场出清之前，指数难有大幅反弹行情出现。
他并指出，经过反复震荡整理，当前指标股的做空动能逐渐衰减，但目前市况下，股票分化比较严重。业绩较差的板块和缺乏业绩支撑的泡沫较大的股票走势会相对较弱，前期部分壳资源概念股也逐渐遭到市场的打压。
上证银行股指数收涨0.22%，工商银行(601398.SS)收涨0.47%。
沪深300指数.CSI300收报3,064.21点，涨0.16%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,026.0点，涨0.06%，成交15,660手。130亿元额度的沪股通净买入8.75亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
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