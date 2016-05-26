沪综指小幅收涨 指标股大力护盘整数关口再获支撑

沪综指.SSEC收报2,822.443点，涨7.357点或0.26%，盘中最低探至2,780.76点。上证A股今日成交1,268亿元人民币，上日为1,176亿元。

他认为，本周前半周短暂反弹后，市场分歧较大，追涨力量不强，人气难以有效聚集，量能低迷令反抽无功而返。虽然沪综指在2,800点依然有护盘资金涌现，不过本轮下跌和管理层主动挤泡沫有关系，在市场出清之前，指数难有大幅反弹行情出现。

他并指出，经过反复震荡整理，当前指标股的做空动能逐渐衰减，但目前市况下，股票分化比较严重。业绩较差的板块和缺乏业绩支撑的泡沫较大的股票走势会相对较弱，前期部分壳资源概念股也逐渐遭到市场的打压。