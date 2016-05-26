版本:
中国
中国财经 | 2016年 5月 26日 星期四 15:12 BJT

沪综指小幅收涨 指标股大力护盘整数关口再获支撑

路透北京5月26日 - 中国股市沪综指周四小幅收涨。分析师指出，今日大盘震荡下跌盘中一度再次跌破2,800点整数关口，但随后指标股发力护盘，助股指逐波回升尾盘翻红，但成交量依旧维持在地量水平，后市料续维持偏弱势震荡。

沪综指.SSEC收报2,822.443点，涨7.357点或0.26%，盘中最低探至2,780.76点。上证A股今日成交1,268亿元人民币，上日为1,176亿元。

“市场还是很弱。”新时代证券策略分析师孙卫党认为，“大盘就是磨吧，可能磨的时间会比较长。”

他认为，本周前半周短暂反弹后，市场分歧较大，追涨力量不强，人气难以有效聚集，量能低迷令反抽无功而返。虽然沪综指在2,800点依然有护盘资金涌现，不过本轮下跌和管理层主动挤泡沫有关系，在市场出清之前，指数难有大幅反弹行情出现。

他并指出，经过反复震荡整理，当前指标股的做空动能逐渐衰减，但目前市况下，股票分化比较严重。业绩较差的板块和缺乏业绩支撑的泡沫较大的股票走势会相对较弱，前期部分壳资源概念股也逐渐遭到市场的打压。

上证银行股指数收涨0.22%，工商银行(601398.SS)收涨0.47%。

沪深300指数.CSI300收报3,064.21点，涨0.16%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,026.0点，涨0.06%，成交15,660手。130亿元额度的沪股通净买入8.75亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐