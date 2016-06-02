沪综指小幅收升至近一个月新高 增量资金不多观望情绪转浓

路透北京6月2日 - 中国股市沪综指周四小幅收升至近一个月新高。分析师指出，在周二因MSCI指数或将纳入A股的消息刺激而拉出一根长阳线后，领涨的非银金融股原地休整，后续增量资金入市迹象不明显，大盘继续小幅盘整，等待进一步指引，成交继续萎缩。