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中国财经 | 2016年 6月 2日 星期四 15:14 BJT

沪综指小幅收升至近一个月新高 增量资金不多观望情绪转浓

路透北京6月2日 - 中国股市沪综指周四小幅收升至近一个月新高。分析师指出，在周二因MSCI指数或将纳入A股的消息刺激而拉出一根长阳线后，领涨的非银金融股原地休整，后续增量资金入市迹象不明显，大盘继续小幅盘整，等待进一步指引，成交继续萎缩。

沪综指.SSEC收报2,925.229点，涨11.721点或0.4%；此前收盘高点为5月5日的2,997.84点。上证A股今日成交1,848亿元人民币，上日为2,195亿元。

“一下子拉高后，资金进来不是很多，还是存量博弈，大家都在等待看看。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏说。

他认为，沪综指3,000点附近压力还是较大。目前来看，无论是资金面还是基本面，都没有太多支持股指向上的理由，所以短期内大盘可能还是小幅整理为主。

沪深300指数.CSI300收报3,167.10点，涨0.21%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,135.4点，跌0.01%，成交10,165手。130亿元额度的沪股通净买入12.05亿元。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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