沪综指收升至近一个月新高 白酒、中药股板块领涨大盘

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月3日 - 中国股市沪综指周五收升至近一个月新高。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，午后向上冲破60日均线后，有小部分资金跟进入场，白酒、中药股板块领涨大盘。近期股市消息面偏正面，致政策预期转暖，但成交量未能明显放大，估计后市维持小幅盘升势态。
沪综指.SSEC收报2,938.682点，涨13.453点或0.46%，本周该指数累计上升4.17%，为两个半月最大；上证A股今日成交2,110亿元人民币，上日为1,848亿元。
“今天中药、白酒股对大盘有一定的拉动，盘中还是有部分资金的异动，指数已经冲破60日均线，还会吸引一部分资金再跟进。”开源证券策略分析师田渭东说。
他认为，今天除白酒、中药股等股票明显有资金进入外，乐视网(300104.SZ)跌停开盘后迅速翻红，有效的激励了市场人气，带动互联网传媒、电子支付、充电桩等板块走强，恒生电子(600570.SS)涨停报收。
他并指出，当前市场对利空因素仍有担忧，因此市场氛围较谨慎，个别板块上涨持续性较弱，在利好预期和利空的缠绕下，大盘在犹豫中维持小幅盘升格局，但增量资金入场不明显，板块热点或难以持续。
水井坊(600779.SS)涨停报收，贵州茅台(600519.SS)收涨6.03%，柳州医药(603368.SS)收涨5.54%。
沪深300指数.CSI300收报3,189.33点，涨0.70%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,177.4点，涨1.42%，成交14,543手。130亿元额度的沪股通净买入19.35亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。