沪综指收升至近一个月新高 白酒、中药股板块领涨大盘

路透北京6月3日 - 中国股市沪综指周五收升至近一个月新高。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，午后向上冲破60日均线后，有小部分资金跟进入场，白酒、中药股板块领涨大盘。近期股市消息面偏正面，致政策预期转暖，但成交量未能明显放大，估计后市维持小幅盘升势态。

沪综指.SSEC收报2,938.682点，涨13.453点或0.46%，本周该指数累计上升4.17%，为两个半月最大；上证A股今日成交2,110亿元人民币，上日为1,848亿元。

“今天中药、白酒股对大盘有一定的拉动，盘中还是有部分资金的异动，指数已经冲破60日均线，还会吸引一部分资金再跟进。”开源证券策略分析师田渭东说。

他认为，今天除白酒、中药股等股票明显有资金进入外，乐视网(300104.SZ)跌停开盘后迅速翻红，有效的激励了市场人气，带动互联网传媒、电子支付、充电桩等板块走强，恒生电子(600570.SS)涨停报收。

他并指出，当前市场对利空因素仍有担忧，因此市场氛围较谨慎，个别板块上涨持续性较弱，在利好预期和利空的缠绕下，大盘在犹豫中维持小幅盘升格局，但增量资金入场不明显，板块热点或难以持续。

水井坊(600779.SS)涨停报收，贵州茅台(600519.SS)收涨6.03%，柳州医药(603368.SS)收涨5.54%。

沪深300指数.CSI300收报3,189.33点，涨0.70%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,177.4点，涨1.42%，成交14,543手。130亿元额度的沪股通净买入19.35亿元。（完）