沪综指震荡微幅收升 新股板块走强但大盘量能持续萎缩

路透北京6月7日 - 中国股市沪综指周二震荡微幅收升，新股板块整体走强。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，量能持续萎缩，端午节小长假即将来临，场内观望氛围不减。料6月中旬MSCI或纳入A股指数和深港通等事件，将对市场预期形成支撑，大盘续维持震荡格局。

沪综指.SSEC收报2,936.045点，涨1.947点或0.07%。上证A股今日成交1,634亿元人民币，上日为1,722亿元。

“感觉量能上不去，走得犹犹豫豫的，节前也就这样了。”山西证券策略分析师麻文宇说。

新时代证券策略分析师孙卫党认为，近期市场热点主要集中在新股和二线蓝筹股。二线蓝筹股走势总体较为稳健，市场机会逐渐增多，而新股板块在龙头股第一创业(002797.SZ)的带动有较好走势，随着新股中科创达300496.SE此前公布较好的分配方案后，市场对新股高送转的预期有所增强，对场内人气影响较大。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四表示，美国经济稳健，有理由进一步加息。叶伦表示，就业市场“接近”全面改善，通胀目前受到短期因素的压制。

中科创达300496.SE、第一创业今天涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,177.05点，跌0.05%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,160.0点，涨0.10%，成交10,101手。130亿元额度的沪股通净买入16.65亿元。（完）