沪综指震荡微幅收升 新股板块走强但大盘量能持续萎缩

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月7日 - 中国股市沪综指周二震荡微幅收升，新股板块整体走强。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，量能持续萎缩，端午节小长假即将来临，场内观望氛围不减。料6月中旬MSCI或纳入A股指数和深港通等事件，将对市场预期形成支撑，大盘续维持震荡格局。
沪综指.SSEC收报2,936.045点，涨1.947点或0.07%。上证A股今日成交1,634亿元人民币，上日为1,722亿元。
“感觉量能上不去，走得犹犹豫豫的，节前也就这样了。”山西证券策略分析师麻文宇说。
新时代证券策略分析师孙卫党认为，近期市场热点主要集中在新股和二线蓝筹股。二线蓝筹股走势总体较为稳健，市场机会逐渐增多，而新股板块在龙头股第一创业(002797.SZ)的带动有较好走势，随着新股中科创达300496.SE此前公布较好的分配方案后，市场对新股高送转的预期有所增强，对场内人气影响较大。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四表示，美国经济稳健，有理由进一步加息。叶伦表示，就业市场“接近”全面改善，通胀目前受到短期因素的压制。
中科创达300496.SE、第一创业今天涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,177.05点，跌0.05%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,160.0点，涨0.10%，成交10,101手。130亿元额度的沪股通净买入16.65亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。