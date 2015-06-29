沪综指早盘大幅震荡 降息降准利好与平仓盘对决（更新版）

(新增分析师评论)

路透上海6月29日 - 在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一开盘大涨2.3%后，引发大量平仓盘出逃，股指早盘出现大幅震荡。分析师指出，在消化这些抛压后，大盘后市出现技术性反弹的概率较大。

开盘20分钟，沪综指.SSEC报4,173.742点，跌19.131点或0.46%，该指数开盘报4,289.771点，涨2.31%，之后一度下挫2.35%。

“周末没找到钱的配资盘早盘被平，不过挺过这关后，大盘应能涨，这必须的，否则大盘就崩掉了。”东北证券分析师沈正阳表示。

他还指出，大盘近期暴跌后，本身有技术性反弹需求。央行宣布降息和定向降准，有助于激发大盘反弹。“有利好还不反弹，那以后也没机会了。”

从板块来看，前期被游资暴炒、亦是民间配资投入较集中的创业板面临较大压力，创业板指数P下跌4.3%，之前一度暴跌近7%。

沪深300期指7月主力合约在开盘涨2.12%后亦出现震荡，目前上涨1.2%。

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。

上周沪综指累计下跌6.37%，仅上周五该指数就下跌7.4%，当日沪深两市有两千多只A股跌停，仅58只个股上涨。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。