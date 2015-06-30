沪综指早盘惯性下挫逾3%并跌破4000点 利好组合仍难挽大局

路透上海6月30日 - 继周一大跌后，中国股市周二早盘继续下挫，跌幅达逾3%，沪综指4,000点整数关口轻易被突破。

分析师指出，在监管层继续出台一些救市举措后，早盘股指在平仓盘压力下仍有下滑惯性，不过一些蓝筹股上已有抄底盘浮现，给大盘企稳带来一丝希望。

开盘40分钟，沪综指.SSEC报3,926.770点，跌126.260点或3.12%，创业板仍是下跌重灾区，创业板指数P跌幅超过6%。

“大盘下滑仍有惯性，一些融资盘也有平仓压力。不过政府救市意图很明显，早盘一些蓝筹股上有抄底盘出现。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

东北证券分析师沈正阳表示，目前大盘正处于逐步构筑中期底部阶段，但这个走势可能较为反复。要完成筑底，需要把那些不坚定分子逐出市场，成交量极度萎缩，大盘才会有起色，目前来看，大盘成交量仍偏大。

中国人社部周一稍晚发布基本养老保险基金投资管理办法的征求意见稿，提出基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%，这使得地方养老金入市有法可依。

中国证监会周一晚间发布官方微博安抚市场情绪。证监会新闻发言人张晓军指出，目前券商的融资融券业务风险可控，而场外配资的风险已有相当程度的释放。希望市场参与主体增强信心，理性看待市场，共同促进资本市场平稳健康发展。（完）

(发稿 林琦/吴晓龙; 审校 杨淑祯)

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