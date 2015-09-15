沪综指连续第二日收跌 成交额创逾七个月新低市场情绪悲观（更新版）

(增加分析师评论)

路透北京9月15日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌，市场信心溃散中小盘个股继续领跌。分析师称，虽然证监会隔夜发声强调剩余场外存量配资的规模不大，但持续去杠杆给市场带来的心理冲击和卖压不容小觑。在当前市场熊市心态浓厚，投资者情绪面尤为悲观的背景下，预计短线大盘继续震荡寻底。

沪综指.SSEC收报3,005.172点，跌109.626点或3.52%。上证A股今日成交2,435亿元人民币，成交额创逾七个月新低，上日为3,728亿元。

“核心还是没有信心，看不到上升空间，没法找到故事，让大家相信能够上涨。”东北证券分析师沈正阳表示。

他还指出，在目前相当清淡的市况下，场外配资清理及融资融券盘主动撤退带来的抛压对大盘产生不小的压力。

中国证监会新闻发言人邓舸周一晚间在证监会官方微博上表示，目前涉嫌场外配资的账户已清理六成，按现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。

银河证券投资顾问吴俊对此认为，从绝对值看，场外配资剩余存量并不大，但和目前的成交额相比，其抛压不可小觑。此外，此前杠杆资金多集中于中小创等成长股，买入蓝筹的比例并不大，这两日中小创大跌恐怕和新一轮去杠杆不无关系。

周二两市大批个股继续跌停，其中船舶、航空等板块跌幅居前，中国船舶(600150.SS)、中航电子(600372.SS)收报跌停。

周日晚间国企改革指导意见公布后，虽然市场总体评价符合预期，但沪综指并不领情连续下跌，央企改革板块表现平平，前期热炒的中粮系等个股并出现较大跌幅。

万联证券分析师沈赟认为，指导意见落地后，前期热炒的个股股价明显高估，因此可谓利好出尽，纷纷出现下跌；下一阶段应重点关注前期未爆炒且股价在这轮大跌中回调明显的个股。

由于本周适逢期指交割，从周一周二的走势看，三大期指主力合约的波动较大，期间经历基差大幅扩大又迅速收窄的过程，对此广发期货分析师胡岸认为，无论是从历史数据看，还是从中金所新规发布后三大期指主力合约创新低的持仓量和成交量看，均不存在交割周大幅波动的基础。

她并认为，本周最重要的关注点就是美联储加息的靴子是否落地：如果加息，则属于超预期事件，风险资产势必受到较大冲击；如果不加，虽属预期之内，但有关未来是否加息的猜测还将继续，市场谨慎情绪还会延续，所以也不算利好。

沪深300指数收报3,152.23点，跌3.93%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,142.2点，涨0.16%，成交17,635手。130亿元额度的沪股通净买入11.17亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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