沪综指连续第二日收跌 成交额创逾七个月新低市场情绪悲观（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(增加分析师评论)
路透北京9月15日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌，市场信心溃散中小盘个股继续领跌。分析师称，虽然证监会隔夜发声强调剩余场外存量配资的规模不大，但持续去杠杆给市场带来的心理冲击和卖压不容小觑。在当前市场熊市心态浓厚，投资者情绪面尤为悲观的背景下，预计短线大盘继续震荡寻底。
沪综指.SSEC收报3,005.172点，跌109.626点或3.52%。上证A股今日成交2,435亿元人民币，成交额创逾七个月新低，上日为3,728亿元。
“核心还是没有信心，看不到上升空间，没法找到故事，让大家相信能够上涨。”东北证券分析师沈正阳表示。
他还指出，在目前相当清淡的市况下，场外配资清理及融资融券盘主动撤退带来的抛压对大盘产生不小的压力。
中国证监会新闻发言人邓舸周一晚间在证监会官方微博上表示，目前涉嫌场外配资的账户已清理六成，按现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理，对市场不会造成明显冲击。
银河证券投资顾问吴俊对此认为，从绝对值看，场外配资剩余存量并不大，但和目前的成交额相比，其抛压不可小觑。此外，此前杠杆资金多集中于中小创等成长股，买入蓝筹的比例并不大，这两日中小创大跌恐怕和新一轮去杠杆不无关系。
周二两市大批个股继续跌停，其中船舶、航空等板块跌幅居前，中国船舶(600150.SS)、中航电子(600372.SS)收报跌停。
周日晚间国企改革指导意见公布后，虽然市场总体评价符合预期，但沪综指并不领情连续下跌，央企改革板块表现平平，前期热炒的中粮系等个股并出现较大跌幅。
万联证券分析师沈赟认为，指导意见落地后，前期热炒的个股股价明显高估，因此可谓利好出尽，纷纷出现下跌；下一阶段应重点关注前期未爆炒且股价在这轮大跌中回调明显的个股。
由于本周适逢期指交割，从周一周二的走势看，三大期指主力合约的波动较大，期间经历基差大幅扩大又迅速收窄的过程，对此广发期货分析师胡岸认为，无论是从历史数据看，还是从中金所新规发布后三大期指主力合约创新低的持仓量和成交量看，均不存在交割周大幅波动的基础。
她并认为，本周最重要的关注点就是美联储加息的靴子是否落地：如果加息，则属于超预期事件，风险资产势必受到较大冲击；如果不加，虽属预期之内，但有关未来是否加息的猜测还将继续，市场谨慎情绪还会延续，所以也不算利好。
沪深300指数收报3,152.23点，跌3.93%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,142.2点，涨0.16%，成交17,635手。130亿元额度的沪股通净买入11.17亿元。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。