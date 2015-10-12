沪综指放量收升3.3%创逾一个半月新高 市场信心逐步修复（更新版）

路透北京10月12日 - 中国股市沪综指周一大幅收升3.3%至逾一个半月新高。分析师指出，今日市场呈现普涨格局，量能同步放大，个股表现活跃。目前A股自身风险释放基本完毕的体现，加之外围市场的带动，大盘走出由存量资金主导的结构性和阶段性行情，料短期反弹趋势基本确立。

分析师表示，经过一个月左右的时间，市场的走势基本可以确认了2,850点的市场底，而作为底部区域，3,000点附近都具备极好的布局价值。积极的因素正在积累，随着投资者信心的逐步修复，热点正在蔓延，买盘严重不足的情况得以缓解。

沪综指.SSEC收报3,287.66点，涨104.51点或3.28%；此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交4,346亿元人民币，较上日成交2,560亿元放大近七成，创近一个半月高位，此前成交额高点为2015年8月28日的4,738亿元。

“最重要的是从筹码的角度来讲，该出的都出了，空仓的比较多，在这种情况下净流入的可能性大一点。”国元证券策略分析师王明利指出，之前市场存在的各种看空因素基本在股价已经得到体现。

方正证券策略团队分析报告认为，目前在影响股票市场的因素中，场内资金去杠杆和外汇市场风险偏好的变化，对股票市场的影响正发生积极的变化，从后续的市场环境看，市场并不具备标准的行业轮动性质的机会，属于估值行情的反弹性质。

中国央行周六决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。

华创证券最新报告认为，央行推广信贷资产质押再贷款试点并不能简单的比喻为央行放水，而是加快了基础货币投放向信贷扩张的速度，“宽货币”向“宽信用”转变的速度也会更快。

今日创业板指数收涨4.52%，两市近两百家个股收报涨停。

沪深300指数收报3,447.69点，涨3.22%；沪深300指数期货主力10月合约收报3,421.0点，涨3.63%，成交16,314手。130亿元额度的沪股通净买入0.3亿元。（完）