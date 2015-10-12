沪综指放量收升3.3%创逾一个半月新高 市场信心逐步修复（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月12日 - 中国股市沪综指周一大幅收升3.3%至逾一个半月新高。分析师指出，今日市场呈现普涨格局，量能同步放大，个股表现活跃。目前A股自身风险释放基本完毕的体现，加之外围市场的带动，大盘走出由存量资金主导的结构性和阶段性行情，料短期反弹趋势基本确立。
分析师表示，经过一个月左右的时间，市场的走势基本可以确认了2,850点的市场底，而作为底部区域，3,000点附近都具备极好的布局价值。积极的因素正在积累，随着投资者信心的逐步修复，热点正在蔓延，买盘严重不足的情况得以缓解。
沪综指.SSEC收报3,287.66点，涨104.51点或3.28%；此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点；上证A股今日成交4,346亿元人民币，较上日成交2,560亿元放大近七成，创近一个半月高位，此前成交额高点为2015年8月28日的4,738亿元。
“最重要的是从筹码的角度来讲，该出的都出了，空仓的比较多，在这种情况下净流入的可能性大一点。”国元证券策略分析师王明利指出，之前市场存在的各种看空因素基本在股价已经得到体现。
方正证券策略团队分析报告认为，目前在影响股票市场的因素中，场内资金去杠杆和外汇市场风险偏好的变化，对股票市场的影响正发生积极的变化，从后续的市场环境看，市场并不具备标准的行业轮动性质的机会，属于估值行情的反弹性质。
中国央行周六决定在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。
华创证券最新报告认为，央行推广信贷资产质押再贷款试点并不能简单的比喻为央行放水，而是加快了基础货币投放向信贷扩张的速度，“宽货币”向“宽信用”转变的速度也会更快。
今日创业板指数收涨4.52%，两市近两百家个股收报涨停。
沪深300指数收报3,447.69点，涨3.22%；沪深300指数期货主力10月合约收报3,421.0点，涨3.63%，成交16,314手。130亿元额度的沪股通净买入0.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。