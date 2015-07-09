热点聚焦：中国股市急速下坠 美国基金仍未离弃

7月8日，美国纽交所内股票信息屏前工作中的交易员。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约7月9日 - 中国股市近日跌跌不休，部分美国基金经理表示，政府努力救市正带来反效果，不过部分基金经理还在他们所认定的恐慌杀盘价格下买进。

中国股市沪综指.SSEC自6月中旬以来已经大跌32%，市值蒸发约3万亿美元，中止了2014年6月低点以来翻涨一倍的涨势。政府当局对此的回应是宣布降息，并且让数以千计的股票停牌，阻止部分股东出脱仓位，希望能够遏阻跌势。

多位基金经理表示，这些措施反而让重挫之势扩散到香港恒生指数.HSI；香港股市中的国企股大多为外资所持有，且交易价格处于偏低估值水准。

Thornburg Developing World基金联席投资组合经理Charles Wilson表示，“为了缓冲抛压，当局祭出了一些误导的措施，而这最终导致情势更加恶化的结果，这是谁都不愿见到的。”该基金规模达20亿美元，Wilson在过去几天抛盘中一直增持中国消费、网路及公共事业股票。

香港恒生指数周三跌5.8%，这是今年迄今为止的最大跌幅。

路透接触了几家知名的共同基金管理公司，他们都拒绝发表评论。其中包括：规模为87亿美元的T Rowe Price新兴市场股票基金，10亿美元的Columbia Global Equity Value基金，以及7,600万美元的Morgan Stanley Global Opportunity基金。这次中国股市重挫为2008年全球金融危机以来最为严重。

虽然中国股市恢复全面交易之后情况如何并不清楚，但多数基金经理人与分析师都预计，由于卖单横行，可能还得进一步下挫。

中国政府已限制新股发行，基金公司与券商承诺购买至少190亿美元股票，以支撑蓝筹股。此外，中国证券金融公司将大幅增资扩股，将现有注册资本从240亿元增资到约1,000亿元，以稳定市场。该公司是中国从事转融通业务的官方金融机构，旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务。

中国证监会周三晚间发布公告称，从即日起六个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份，以阻止近期证券市场出现的非理性下跌。

**前景取决于中国政策**

美国投资人称基本上他们仍看好后市，认为消费者支出将扩张，而且中国股灾影响范围仅局限于相对较少持有A股的富有投机客。路透访问的投资组合经理均表示，中国加码祭出政策调整可能会改变前景。同时，Wilson等基金经理人说，即使中国市场还没见底，但震荡与卖压反而让中国市场在长期投资者眼中更具吸引力。

Tradewinds Emerging Markets基金资产配置经理Emily Alejos指出，着重于中国内需消费的企业股价价位越来越合理了。该基金规模为2,080万美元。

“对长期投资者来说，(H股)部分估值令人难以抗拒，”她说，并称股价大跌不影响她对中国经济前景的看法，因为少部分中国股民的财富损失，不可能动摇到中国预计的7%经济增长率。

Ivy Emerging Markets Equity基金共同经理人Frederick Jiang也呼应了这个看法。该基金的资产管理规模为7.24亿美元。

“观察一下中国市场，就会发现它是两极化的市场：快速成长的A股市场估值高昂；而H股的市盈率却低于10，这很可能是全世界估值最便宜的主要市场了，”他说。

Jiang管理的基金在H股市场持有大量的中资企业仓位，包括复星国际(0656.HK)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)。他表示，没有任何证据表明，除了推升主要城市房价以外，A股市场的繁荣发展影响到个人消费。由此他预期，股市下跌对消费的影响也不大。

高杠杆交易加之中国投资者对A股的狂热买兴，推动A股市盈率年内突破50。与之相比H股市盈率约为10。

当然，要确定中国企业真正的市盈率和其他估值指标，难度可能比较大，因为中国会计法规和其他投资者保护机制并不健全。

富达中国区域基金的投资组合经理Robert Bao对中国券商类股的担忧最甚，原因之一就是杠杆水平过高。

“这对他们的获利和资产负债表意味着什么？”Bao说。“他们对股市投资的杠杆很高。”

铭基亚洲股息基金(Matthew Asia Dividend fund)主管Yu Zhang表示，股市大跌可能将导致中国进一步放宽货币政策，而这将提高保险公司等高股息股票的吸引力。该基金管理着59亿美元资产。

“我们不知道动荡期将持续多久，但我认为，中长期内中国股市前景仍趋于向上”。

**中国是受欢迎的押注**

在中国股市大跌之际，正值中国已成为美国散户和专业投资者越来越受欢迎的选择之时。

根据理柏数据，年初迄今，散户投资者已向中国为主的共同基金和上市交易基金(ETF)投资34亿美元，为2009年以来最高数额。

与此同时，国际基金目前投资于中国的资产平均占比3.2%，高于2012年时的2.2%。拥有中国股票的美国大型基金中，投资于香港上市公司的资产平均占比为2%，高于2012年的1.3%。

尽管Ivy基金经理Jiang预计资金流入趋势将反转，但表示中国政府仍有更多政策措施来稳定市场。

“房子着火的时候，你总能找到灭火的方法，”他说，“这样你就可以说，市场已找到自然的底部了。”(完)

(编译 张明钧/张涛/李婷仪/徐文焰/于春红; 审校 李爽/蔡美珍/戴素萍/屈桂娟)

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