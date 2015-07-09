美国担心A股崩跌可能损害中国经济 拖累其改革步伐

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透华盛顿7月8日 - 美国政府担心中国股市崩跌可能影响该国经济，并阻碍中国政府经济改革进程。
“我们关心的是这对中国经济的长期成长有什么影响，这是一种实实在在的担心，”美国财政部长杰克卢周三表示。
当日稍早，不断重挫的中国股市已经出现运转失灵的迹象，证监会警告称，投资者为“恐慌情绪”所左右。
杰克卢在一项有关金融稳定的活动上表示，中国金融市场的动荡不太可能影响美国股市，因为“中国市场与全球市场之间仍有很大程度的隔绝”。
但他表示，股市抛售将考验中国对经济管控能力。
“中国决策者将如何因应？这对经济的核心环境又有着何等意义？”他问道。
中国是美国主要的贸易伙伴，美国对中国的出口也日益增加。
多年以来，美国不断对中国施压，要求进一步开放经济以接纳更多美国投资，包括开放金融行业。美国还要求中国加紧向消费导向型经济转型，摆脱对投资与出口的过度依赖。
杰克卢表示，股市崩盘可能阻碍这方面的进展。“我希望这不会成为导致改革速度放缓的因素，”他表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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