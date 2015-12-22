中国明年GDP有可能增长7% 沪综指重回5,000点可期--九州

路透北京12月22日 - 中国券商--九州证券周二在最新研究报告中指出，供给侧改革不是牺牲短期经济增长，而是追求需求刺激“升级版”，而且中央经济工作会议四年来首次没有提到“经济下行压力”，预计2016年GDP(国内生产总值)增速“不会下行”，实现7%增长是有可能的。

该券商对2016年大类资产配置的判断是：看多股市，沪综指.SSEC重回5,000点可期；看多大宗商品，大底已经铸就；看空债市，大幅回调不可避免。

“目前市场对于2016年GDP增速的主流看法是6.4-6.6%，我们对此持不同意见。我们认为，2016年不仅‘不能下行’，而且确实‘不会下行’，”九州证券全球首席经济学家邓海清称。

他指出，所谓“不能下行”，意思是如果要实现十三五规划GDP翻一番的目标，GDP真的没有下行空间了；所谓“不会下行”，意思是2016年实现7%的GDP增速是可能的，因为财政逆周期调控作用正在体现，而且明年减税政策必然扩大，房地产投资出现回升也是大概率事件。

此外，目前工业企业存货同比、产成品存货同比、PMI库存均为2008年以来最低水平，企业补库存空间极大；美欧日等主要经济体回暖，以及人民币跟随美元的被动升值已经结束，出口好转是大概率事件。

“供给侧结构性改革、创新将将带来新的增量（新需求），这是经济增长的增量部分，”邓海清称。

他认为，供给侧改革事实上是需求刺激的“升级版”，供给侧改革的本质是通过理顺政府与市场的边界，创造新的有效供给，从而满足原来无法被满足的需求，或者满足新产生的需求，这种需求是长期的、市场化的、可持续的。

“在供给侧改革过程中，确实提高了全要素生产率，但是同时也刺激了可持续的需求，”邓海清称，“长期经济增长与短期经济增长之间、提高全要素生产力与刺激三驾马车之间并不矛盾。”

他指出，最近两年积极财政政策之所以不那么积极，主要原因是缺少资金；但2016年积极的财政政策已经明确，一是减税，二是扩大赤字，这两项政策都是名副其实的“大招”，“经济回暖始于财政发力。”

而2016年大概率出现通胀归来，CPI(居民消费价格指数)中枢较2015年上行，中国央行如果仍然维持稳健和中性的货币政策，那么货币宽松空间将极小。

昨日闭幕的中央经济工作会议完全没有提到“经济下行压力”，而这句话已经连续三次出现在2012-2014年中央经济工作会议之中。

**沪综指重回5,000点可期，债市调整压力巨大**

回顾2014-2015年长期的股债双牛，其核心是流动性宽松、资金面驱动，股市又叠加了配资加杠杆、对改革预期过度的泡沫因素，因此股市表现为暴涨暴跌，没有持续性。

对于2016年的股票牛市，九州证券认为是基于基本面好转、企业盈利改善的“健康牛”，其安全性和可持续性均要高于2015年的“泡沫牛”，预计2016年沪综指存在再次突破5,000点的可能性。

板块方面，强调周期股和大盘蓝筹存在超额收益，创业板则将持续分化。

对于2016年的债券市场，九州证券认为，经济好转、通胀归来、风险偏好上行，三者均利空债市；此外还需要警惕美债收益率上行给中国债市造成的长期巨大压力。

“由11月经济数据显着超市场预期、而债市收益率却创09年以来新低可知，目前债市与基本面因素已经脱钩，支撑债市收益率下行的只是银行机构钱多、被动配债，这与2014年初市场由于银行资金成本高，看空债市如出一辙，”报告称。

而在目前人民币相对美元偏弱、外汇占款持续流出、人民币国际化程度较高的情况下，美债收益率的长期上行将给中国债市带来长期而巨大的调整压力。

至于大宗商品市场，九州认为大底已经铸就，上行空间较大，支撑因素包括经济反弹需求回升、供给侧改革淘汰过剩产能、美元周期见顶计价货币利好商品、人民币适度兑美元贬值输入型通胀。（完）