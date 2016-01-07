多因素共振导致中国股市情绪决堤 熔断机制亟待完善--九州证券

路透北京1月7日 - 中国股市周四再次触发熔断机制。对此，国内券商--九州证券全球首席经济学家邓海清认为，本轮股市暴跌是由于汇率政策、保险监管政策、减持政策和熔断新政等共振导致市场情绪决堤，而目前熔断线和两次熔断之间距离设置过窄，显着影响了市场的流动性，完善熔断机制迫在眉睫。

他建议，将个股涨跌停板放宽到15%，第一次指数熔断线维持5%，第二次指数熔断线放宽到10%；而在对于新旧制度交替、政策不确定性较大、市场情绪不稳定的时期，股市危机管理应当发挥稳定器的作用。

“设置熔断机制不应当降低市场原有流动性，对于大盘指数要更偏重防范过度波动，对于个股则要更偏重提供流动性。”邓海清称。

中国股市沪深300指数.CSI300周四早盘初段跌幅扩大至5%，触发熔断机制，恢复交易后跌幅进一步扩至7%，再度触发熔断阈值暂停交易至收盘。沪深300指数跌7.21%报3,284.74点；沪综指.SSEC跌7.32%，报3,115.89点。

邓海清指出，中国市场以散户为主，对于政策了解程度不高，额外增加了恐慌情绪。

从国际上看，熔断机制本身并不是问题，但是熔断线设置较高，且熔断线之间间隔较大，使得对流动性影响较小。

在他看来，本轮下跌的具体因素包括：

--一是保监会前期警示举牌风险，今日出台《关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》，市场对于是否会出现保监会主导的去杠杆存在担忧。

--二是人民币连续大幅贬值，上一次“8.11”之后不久就出现了中国股市乃至全球股市暴跌，这一次市场担忧也会出现类似的情况。

--三是尽管证监会出面安抚，但是减持禁令到期的担忧仍然存在。

--四是注册制导致供给大幅增加的担忧。

--五是市场对央行过度宽松的预期落空。

自1月1日起施行的熔断机制实施标的是沪深300指数。根据熔断规定，当沪深300指数当日涨、跌幅达5%时，将触发熔断机制，三家交易所（上交所、深交所、中金所）暂停交易15分钟；当沪深300指数当日涨、跌幅达7%时，暂停交易直至收盘；当沪深300指数当日在尾盘阶段（14:45及之后）涨、跌幅达5%，暂停交易至收盘。（完）