多因素共振导致中国股市情绪决堤 熔断机制亟待完善--九州证券

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月7日 - 中国股市周四再次触发熔断机制。对此，国内券商--九州证券全球首席经济学家邓海清认为，本轮股市暴跌是由于汇率政策、保险监管政策、减持政策和熔断新政等共振导致市场情绪决堤，而目前熔断线和两次熔断之间距离设置过窄，显着影响了市场的流动性，完善熔断机制迫在眉睫。
他建议，将个股涨跌停板放宽到15%，第一次指数熔断线维持5%，第二次指数熔断线放宽到10%；而在对于新旧制度交替、政策不确定性较大、市场情绪不稳定的时期，股市危机管理应当发挥稳定器的作用。
“设置熔断机制不应当降低市场原有流动性，对于大盘指数要更偏重防范过度波动，对于个股则要更偏重提供流动性。”邓海清称。
中国股市沪深300指数.CSI300周四早盘初段跌幅扩大至5%，触发熔断机制，恢复交易后跌幅进一步扩至7%，再度触发熔断阈值暂停交易至收盘。沪深300指数跌7.21%报3,284.74点；沪综指.SSEC跌7.32%，报3,115.89点。
邓海清指出，中国市场以散户为主，对于政策了解程度不高，额外增加了恐慌情绪。
从国际上看，熔断机制本身并不是问题，但是熔断线设置较高，且熔断线之间间隔较大，使得对流动性影响较小。
在他看来，本轮下跌的具体因素包括：
--一是保监会前期警示举牌风险，今日出台《关于进一步做好保险业防范和处置非法集资工作的通知》，市场对于是否会出现保监会主导的去杠杆存在担忧。
--二是人民币连续大幅贬值，上一次“8.11”之后不久就出现了中国股市乃至全球股市暴跌，这一次市场担忧也会出现类似的情况。
--三是尽管证监会出面安抚，但是减持禁令到期的担忧仍然存在。
--四是注册制导致供给大幅增加的担忧。
--五是市场对央行过度宽松的预期落空。
自1月1日起施行的熔断机制实施标的是沪深300指数。根据熔断规定，当沪深300指数当日涨、跌幅达5%时，将触发熔断机制，三家交易所（上交所、深交所、中金所）暂停交易15分钟；当沪深300指数当日涨、跌幅达7%时，暂停交易直至收盘；当沪深300指数当日在尾盘阶段（14:45及之后）涨、跌幅达5%，暂停交易至收盘。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。