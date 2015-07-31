焦点：中国分级基金近期主动调整股票仓位 引发主动或被动管理之争

作者 林琦

路透上海7月31日 - 虽然中国分级基金中融一带一路B(150266.SZ)周四已实施下折，但由其引发的分级基金是否应该采取主动性管理的争议和批评仍在持续发酵。一些专业人士坚持认为，分级基金的投资策略是跟踪相关指数，应属被动性基金，基金经理不应有任何主动性管理的动作。

目前国内大部分分级基金对股票持仓比例未做设定，只是规定其基金净值与业绩比较基准的日均偏离度和年跟踪误差，这给分级基金经理进行短暂的主动性管理提供了操作空间。另外，一些分级基金在建仓期间大比例调整持仓比例也在合规范围内。

“基金公司不应该这么做，分级基金是一种工具类产品，应保持透明，不应该主动管理。”济安金信基金评价中心研究员田熠指出。

集思录网站数据显示，上市仅两个月的中融一带一路B，在7月以来的股市大动荡中，频繁增减股票仓位，有时甚至减至零。但其基金经理的主动性操作却没踏准节奏，减仓后错过了反弹，增仓后又赶上了大跌。

业内一般以分级基金母基金净值变化／对应指数涨跌幅的结果来判断分级B份额的仓位。以中融一带一路B为例，集思路数据显示，在7月17日和20日，中证一带一路指数分别上涨5.36%和2.41%，但该基金净值巍然不动，预示该基金当时的股票持仓可能已降至零。之后该基金逐步加仓，最高至六成，但又逢股市新一轮下跌。

专业咨询机构泽奔（Z-ben)高级经理施宏申亦表示，绝大多数分级基金是指数基金，理论上就是被动管理型基金，主动调减股票仓位并不是标准操作。当然，基金在建仓期应该更具一些主动权。

分级基金是中国基金业的一个创新产品，也是在国内推出海外成熟产品杠杆ETF（交易所交易基金）之前的一个过渡。分级基金一般分为母基金、分级A份额和分级B份额，A份额的资金借予B份额并获得一个相对稳定的回报，B份额可借此杠杆操作。A、B初始份额为1:1，即2倍杠杆。

**仓位调整频繁或过低**

北京一业内人士抱怨称，前海开源的中航军工分级基金(164402.SZ)成立三个月以来，其股票仓位一直在20%以下，甚至连续多日保持空仓。虽然其业绩在近期显得较为抗跌，但这种无为操作无疑令分级B的偏股型特征弱化。

近期分级基金主动调减仓的案例明显增多，尤其是一些净值靠近0.25元下折阀值的基金。对此现象，有业内人士分析称，这些基金主要还是想保住基金规模，因为在大盘下跌时将股票持仓比例降低，可减缓净值下跌速度。

“他们就是想保规模，一下折，基金规模就会大幅缩水。”上海一基金分析师指出。

B份额净值不断下跌或上涨，会使得其杠杆比例越来越高或越来越低。因此分级基金往往分别设置一个上折和下折阀置，下折阀值通常为0.25元。一旦触及该阀值，即引发份额重新折算，A份额和B份额的净值重新归到1元。

该分析师解释说，分级基金下折后，为保证分级A与分级B的比例为1:1，分级A高于分级B的净值部分将折算为母基金。通常情况下，持有分级A是希望获得稳定收益的投资者，在下折后会马上赎回母基金，致使该基金规模明显缩水。

不过，上海一基金公司相关人士指出，在分级基金临下折前减仓，主要还是为了应对即将到来的赎回压力，就象银行防范挤兑一样。

“分级基金增减仓肯定是不对的，但下折前适当减仓，是为防范挤兑，应是一个说得过去的理由，之前我们也与监管部门沟通过这事。”他说。

该人士亦坦承，分级基金应坚持被动性管理，净值波动应透明化，这样可以方便投资者对基金有一个明确预期。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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