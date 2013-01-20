美股展望：企业业绩和资金流入将推动股市上涨

资料图片：在纽约证券交易所内工作的交易员。 REUTERS/Andrew Kelly

路透1月18日 - 由于企业财报向好,标准普尔500指数继续走高的途中似乎不会遇到什么障碍,触及纪录高位成为一个并不遥远的目标.

美国股市主要股指周线收于五年新高,因为房屋和就业市场数据强劲,且出炉的一系列企业财报均高于市场预期.

运输.DJT、银行.BKX和地产类股.HGX本周也分别触及历史高位或多年高位.

加州Destination财富管理公司执行长Michael Yoshikami称,下周要关注的重要企业财报来自景气循环类企业.联合科技(UTX.N)和霍尼韦尔(HON.N)将先后于周三和周五公布业绩.

"这些财报将告诉大家经济处在怎样的轨道上,"Yoshikami说道.

大型科技企业下周也将公布业绩,但科技业的业绩门槛已经进一步降低了.

芯片(晶片)制造商超微半导体(AMD)AMD.N财报将在周二公布,预计将因为个人电脑销售下降而表现不佳.AMD股价周五挫跌超过10%,因之前其竞争对手英特尔(INTC.O)公布的业绩令人失望.不过,芯片商类股指数.SOX还是创下去年4月以来的最高周线收位.

苹果公司(AAPL.O)近期股价走势表现不佳,但若周三公布的业绩意外强劲,或促使之前抛售苹果股票的诸多投资者重新追捧该股.

下周二谷歌(GOOG.O)、IBM(IBM.N)、强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)亦将公布业绩,微软(MSFT.O)和3M(MMM.N)周四公布业绩,周五还将迎来宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)的财报.

**资金涌入股市,楼市数据或成助力**

对股市最强大的支撑力量,可能来自从固定收益基金中流出转战股市的资金流.

最近资金陆续流入股票基金--过去两周流入113亿美元,为2000年以来最大流入规模--表明追求收益的散户投资者的冒险意愿上升.

"从收益角度来看,很多股票仍能带来很多回报,所以很容易理解为什么资金在涌入股市,"旧金山Wedbush Morgan董事总经理Stephen Massocca说."不会见到很多人把很多钱投向收益率只有1.8%的10年期美国公债."

已经位于五年半高位的地产类股指数.HGX下周可能会进一步走高,因为投资者关注的楼市数据料支撑楼市是疲弱美国经济中的亮点的看法.

美国12月成屋销售数据将于周二公布,预计将增加0.6%.11月成屋待完成销售指数已然触及两年半高位.

周五将出炉的新屋销售报告料显示美国12月新屋销售增长2.1%.

让投资者担心的联邦举债上限谈判似乎可以暂且搁在一边,因为此前众议院共和党议员暗示,他们可能支持短期内上调举债上限.

2011年曾因举债上限谈判而大跌的股市,这次对这个问题好像没有那么在意.

衡量市场焦虑程度的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX周五收于2007年4月以来最低位.

"我想市场对政治秀变得没那么敏感了,因为对这类事情已经见多了,"Destination财富管理公司的Yoshikami说道."这类事情是要关注,但是用不着以此为基础来做投资决定."(完)

(编译 白云; 审校 张明钧)

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