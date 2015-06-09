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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 9日 星期二 12:01 BJT

过半投资者认为中国股价偏高 但仍看好中期前景--投保基金

中国证券投资者保护基金有限责任公司日前发布5月月度投资者信心调查专报称，过半投资者认为股价偏高，但仍有近三成投资者考虑在未来三个月内增加投资股票资金；另外投资者亦对国内经济政策利于股市信心较强，仍看好股市中期前景。路透

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