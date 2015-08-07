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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 7日 星期五 14:21 BJT

中国证金公司寻求再筹资2万亿元以支撑中国股市--彭博

据美国彭博新闻报道，中国肩负救市任务的政府机构正寻求再筹措2万亿元人民币(3,220亿美元)资金。彭博援引未具名消息来源称，新筹集的资金将会让中国证券金融股份有限公司(证金公司)手中的救市“弹药”增加到5万亿元--根据市场的情况，这一数字还有可能变化。路透
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