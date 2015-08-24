综述：多种因素共震中国A股收跌逾8% 市场避险情绪大幅上升

图为上海一家券商营业部内的投资者在打牌。 REUTERS/Aly Song

（更新收盘报价）

作者：林琦/张晓翀

路透上海8月24日 - 在上周连续两日下跌，以及未能等来周末“降准”的特效药后，中国股市周一病情恶化，沪综指跳空逾3%低开后快速下滑，收盘跌幅达8.49%，为八年半来最大单日跌幅，沪综指今年来的涨幅已被吞蚀贻尽。

究其原因，技术面向下破位、海外市场普跌以及不同资产联动，导致A股市场产生共震效应，市场避险情绪大幅上升，做空力量明显加大，国家队冷眼旁观按兵不动，大盘只能一路狂泻，市场期待的“政策底”土崩瓦解。

“政策底被击破后，大家都争先恐后地跑出来了。”银河证券资深分析师任承德指出。

他称，在国家队表态一般不入市后，投资者都以技术分析做为研判市场运行的主要手段，这种情况下趋势是放在首位的，这容易产生共震，毕竟很多研判参数都是一致的。

沪综指.SSEC周一开盘报3,373.478点，跌3.83%，这已跌破年线3,395点，以及中证金7月初救市时创下的阶段性低点3,373.54点。随后，沪综指一路狂泻，开盘后仅40分钟，跌幅即扩大至8%，收盘跌8.49%至3,209.905点，创逾半年低点，同时创下八年半最大单日跌幅。

沪深300期指等三大股指期货收市时全线跌停，远期合约大幅贴水，显示投资者对未来走势极为悲观。

不少分析师指出，短期内只能等待市场自己将做空压力完全释放出来，技术面上看，目前只有3,000点整数位尚具备一定弱支撑。

上周五沪综指跌破3,500点，市场气氛相当悲观，很多投资者都期望监管层推出类似降准这样的实质性利好来救市，但最终仅等来了地方养老金入市获放行的长线利好。不少人士认为，远水解不了近渴，只能将该利好暂时忽略。

中国《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，日前由国务院正式印发，自印发之日起施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。

**海外股市齐跌，避险情绪上升**

不仅是技术面，美股上周五的大跌亦引发亚洲股市周一大范围下跌，大宗商品中除了黄金和白银外，其他均普遍大跌，这对中国A股市场亦是不小压力。

国都证券策略分析师肖世俊指出，“（A股）短期确实风险还没释放完。上个星期五已经明显放大了，包括欧美日、商品市场、外汇，这个确实是连锁共震。”

美国股市上周五大幅收跌，标普500指数收跌3.19%，录得近四年来最大单日百分比跌幅，道指跌3.12%，并证实进入调整区域，因投资者仍对中国经济增长失速将拖累全球成长放缓感担忧。

而近期黄金价格上涨带来的一个明显信号是，市场避险情绪大幅上升，股市和商品已成为海内外投资者远离的标的。

对此首创证券策略分析师邵帅指出，“现在整个国际市场这一块风险在加大，而且避险的情绪明显在升温。这肯定会对国内市场尤其是短期市场情绪产生负面冲击。”

他说，目前大盘还是处于信心比较脆弱的阶段，技术上仍有不断下寻支撑的要求。

亚洲股市周一亦普遍大跌，哀鸿遍野。日本股市收盘大跌4.6%，香港、台湾股市亦分别录得约4.8%的跌幅。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数大跌4.9%至逾三年低点。（完）

(审校 曾祥进)

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