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财经视点 | 2014年 12月 5日 星期五 16:56 BJT

中国A股未见泡沫 下一步可发掘具更长远成长性企业--霸菱

路透香港12月5日 - 霸菱资产管理周五称，近期中国A股升势愈演愈烈，然尚不存在泡沫，下一步可发掘更具长远成长性企业。

中国股市沪综指.SSEC周五大幅震荡收升1.3%，续创43个月收盘新高，A股成交额再创历史天量。年初至今，沪综指累计上涨38.8%，明显跑赢环球主要市场。

负责管理中国A股投资组合的霸菱亚太区股票投资经理柯雷称，以A股目前的估值水平，不能说有泡沫，而且还有很多公司具有投资价值。

“不同的资金入市，A股变得更加复杂，接下来投资者可能要考虑更长远的投资价值。”他说。

他指出，霸菱偏好中国的消费，但在该领域之中要精挑细选，例如啤酒、家电、具自主研发能力的汽车和中药可以看好，因为这些行业主要针对普通大众消费需求，将受惠于社会生活标准提升。相反，豪华汽车、白酒的需求主要来自政府，未来的需求肯定转弱。

霸菱亚洲投资总监薛永辉说，在中国市场的带动下，明年亚洲市场估值将会上升，投资主题包括消费力提升利好旅游和休闲行业，中国的电子商业起飞等等。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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