焦点：中国占新兴市场股指比重愈发增大 基金经理面临避险困扰

图为北京国贸附近一景。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦11月11日 - 由于中国在全球主要新兴市场股指中的比重愈发重要，投资者匆忙寻找办法降低风险，以防把太多鸡蛋放在一个篮子里。

其中的一些选择方案包括考虑独立的专注中国的基金，或者干脆远离投资指标。

中国在经济和政治的所有领域变得愈发重要，目前在MSCI明晟新兴市场股指中.MSCIEF的比重约为24%，该股指受到全球大约1.6万亿美元投资资产不同程度的关注。

这就意味着，如果某天上海股市下跌，当天整个新兴市场的投资者都将受到影响。而且，在近400支A股被纳入后，未来数年影响将会愈发增大。

这将使中国在新兴市场股指中的比重超过40%。

实际上，中国所占的比重已经开始扩大。周四，MSCI明晟将宣布把在美国上市的约14支中国公司股票纳入其新兴市场指数，这些公司包括网络巨头阿里巴巴(BABA.N)和百度(BIDU.O)。

汇丰控股分析师Vijay Sumon估计，中国股票在该指数的权重将提高至25.6%左右，韩国、台湾和巴西的权重则可能分别降低约21-43个基点不等。

不过，相比于A股满足纳入指数条件时将要发生的变化，上述改变就不值一提了。届时影响的不仅是简单追随指数的被动型投资者，还有那些随指数大势调整投资配置的主动型投资者。

主动型投资者持有的资产总计约有1.3万亿美元，他们的投资组合相对于指数的偏离程度受到一定限制。

“他们必须特别小心，不要让投资组合追踪指数的误差过大，”香港万全资本投资长Nitin Dialdas说。追踪误差描述基金与跟踪标的指数之间的密切程度。

“大型基金有个15-20基点的追踪误差是可以接受的，超过50基点可能就要有压力了，”Dialdas补充说。

如果一个国家占股指的比重不超过10%，那么该约束就不是问题，但中国所占的比重已膨胀至逾40%，那些买进全球新兴市场基金的投资者将犯了单一市场曝险太大的问题。

“对新兴市场投资者来说，最大的风险来源是国家风险，而指标的性质通常会导致国家风险的过度集中，而这可能让许多投资人感到不自在，”UBP新兴市场主管Mathieu Negre表示。

**挣脱束缚**

为了克服这点，UBP正在把现有的一只基金转换为新的结构，即采用由上而下的宏观研究来决定国家的投资比重。

“结构上来看，这样将会低配最大型的国家，并超配最小型的国家。但假以时日，拜更好地多元化所赐，这应该会带来比指标还要低的波动率，”Negre表示。

其他像是霸菱旗下全球新兴市场基金的共同主管William Palmer则采取“指标模糊型”(benchmark agnostic)观点。这意味着他认为不需要因为指数有这家公司或这个国家，就一定得跟着进行投资。

反之，他旗下基金中有三分之一是“偏离指标”(off-benchmark)的，这意味着他只挑选他青睐的个股，将某些国家的配置降至零，或着买进一些不在指数内的公司股票。

包括Palmer在内的一些投资者并未等待A股进入新兴市场指数。今年中国大陆股市上演了过山车行情，上半年A股曾上涨50%，但自6月中开始沪深300指数.CSI300在不到一个月的时间里就暴跌逾30%。

贝莱德(Blackrock)新兴市场多资产业务负责人Gerardo Rodriguez认为，考虑到中国的经济产出占新兴市场的40%，中国的情况总体而言或许与众不同。

鉴于中国在全球的巨大影响力，他不知道投资者是否会继续以新兴市场为背景来思考中国。“中国是一个如此庞大特殊的市场，将中国与其他经济体相提并论恐怕有困难，”他说。

相反，如果将中国视为一个独立的市场，并且通过专门的基金开展投资，或许会更合适。

“我们看到这方面已初露端倪，相关人士正在搞一只亚洲基金，而后会辅之以一只专门针对中国/印度的基金，”Matthews Asia的投资长Robert Horrocks称。

根据理柏的数据，这支队伍正在壮大，欧洲过去12个月中推出了大约14只中国股市共同基金。(完)