沪综指早盘继续大跌 监管层开盘前出利好令市场反应不及（更新版）

(新增分析师评论和报价)

路透上海7月8日 - 中国股市沪综指周三开盘重挫7%后跌幅有所缩减。分析师指出，监管层在开盘前出其不意地出台多项利好，虽然令空头措手不及，但亦令利好政策效应难有效发挥，市场人气极度低迷。

开盘31分钟，沪综指.SSEC报3,524.873点，跌202.252点，或5.43%，沪综指开在3,467.399点，跌6.97%。

“开盘前出利好，可能是想让空头措手不及吧。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，“早出这些利好，是一定有效的，出的有点晚了。”

他表示，在周二收盘后，有毒资产已传染到了券商融资融券业务，开盘一些券商的两融平仓盘已经以跌停价出手。

目前沪深两市上涨个股扩大至近30个，跌停个股仍超出一千只。昨日创下历史天量并涨停的中国平安(601318.SS)亦下跌逾7%，稍早该股一度接近跌停。

受政策调控的中证500期指主力7月合约CICN5开盘后宽幅震荡，快速触及涨停和跌停，之后震荡幅度开始缩减，目前该合约下跌约1.5%。

中国证监会周三双拳出击，一方面出手加大中小盘股的购买力度，另一方面提高中金所中证500期指的空仓保证金，国家队救市策略再度变招。

随后中国央行宣布，将积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性，将密切关注市场动向，继续通过多种渠道支持中证金维护股票市场稳定。(完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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