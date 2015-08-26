中国企业盈利能力的下降导致中国股市回调--标普新闻稿

（注：中文版本系根据英文版本翻译，由标准普尔提供。若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）

墨尔本，2015年8月26日—中国企业盈利能力在过去几年的下降导致了中国股市近期的回调，标准普尔在今日发布的题为《中国企业盈利能力下降令中国股市回调并不出人意料》的报告中如是表示。

标准普尔信用分析师曾永兴表示：“我们在3年前就对中国大型企业平均盈利能力下降发出过预警。事实上，上市公司的财务风险在截止2014年的5年间加剧，近期有所走稳。”

标准普尔表示，股市回调对企业的影响在很大程度上取决于它们对这种走势的反应以及中央政府支撑市场和经济的措施。

曾永兴表示：“如果中国企业对投资过于谨慎，整体商业活动萎缩带来的影响会削弱它们的信用状况。”

标准普尔预计市场回调的影响将体现在3个方面。首先，企业可能在股市走稳前不愿发行股票融资，但不发行股票不会在未来12个月左右的时间内改变很多企业的信用状况。股权融资的推迟意味着财务杠杆上升，特别是如果企业发行新债来为收购融资。

其次，市场流动性的放松和政府鼓励投资可能在短期内对企业有益。但任何额外投资收益的确定性在下降。

最后，最重要的影响是如果企业将股市回调和政府的反应视为中国经济前景可能弱于此前假设的信号，投资步伐可能放缓。

曾永兴表示：“由于中国仍然高度依赖于投资来渠道经济增长，因此投资活动放缓会产生企业所担心的经济增长前景下降。这种自我加强验证式的循环会对企业信用状况产生负面影响。”

随着企业认为股权融资窗口正在关闭（至少暂时性的），它们将被迫依赖于债务融资来支持增长。在明显意识到这一点之后，中国人民银行在2015年8月25日将利率下调25个基点，并将存款准备金率下调50个基点。(完)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。