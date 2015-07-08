中国约550家上市公司新申请停牌 沪深逾四成股票停牌“避风头”

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月8日 - 在中国A股股灾未能缓解之时，停牌已成为上市公司短期“避风港”，继周二有200多家上市公司以各种理由申请停牌之后，周二晚间又有约550家上市公司申请停牌。
这使得目前在沪深两市持续停牌的上市公司达1,200多家，占2,808家上市公司的四成多，深圳创业板和中小企业板公司占比更高。
在沪深证交所每日例行的上市公司公告中，公司停牌公告及股价异常波动说明公告近日已取代往常的上市公司运营事项，成为新主流。上市公司申请停牌原因多为含糊不清的重大事项。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。