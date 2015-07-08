中国约550家上市公司新申请停牌 沪深逾四成股票停牌“避风头”

路透上海7月8日 - 在中国A股股灾未能缓解之时，停牌已成为上市公司短期“避风港”，继周二有200多家上市公司以各种理由申请停牌之后，周二晚间又有约550家上市公司申请停牌。

这使得目前在沪深两市持续停牌的上市公司达1,200多家，占2,808家上市公司的四成多，深圳创业板和中小企业板公司占比更高。

在沪深证交所每日例行的上市公司公告中，公司停牌公告及股价异常波动说明公告近日已取代往常的上市公司运营事项，成为新主流。上市公司申请停牌原因多为含糊不清的重大事项。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。