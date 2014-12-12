中国糖厂同意将2015年食糖配额外进口量限定在190万吨--消息

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京12月11日 - 贸易消息人士周四表示，中国糖厂已达成一致，将明年关税配额外食糖进口规模限制在190万吨，不过尚不清楚这一非官方目标能否有效遏制总进口量。
中国这个全球第二大食糖消费国的海外采购备受关注，对全球糖价影响巨大。今年全球糖价SBc1料连续第四年下滑。
“已达成了某种协议，但不确定糖厂是否会遵守，”中国一贸易商说道。该人士因未授权对媒体谈及此事而不愿具名。
该贸易商说，如果配额外进口保持在190万吨，那么食糖总进口量可能仍会达到380万吨，这要高于2014年350万吨的进口估值。
中国加入世界贸易组织(WTO)后，每年食糖进口关税配额为194万吨，税率为15%，配额外的进口关税为50%。
近几年配额外进口激增，因全球糖价骤降意味着即便海外采购也比国内糖便宜。政府为保护农户设定的甘蔗收储价推高了国内糖价。
近期中国对食糖关税配额外进口推出了新的登记系统，以便能更好的监管甚至是限制进口规模。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)
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