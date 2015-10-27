受政府进口限制影响 中国食糖进口商加紧取消船货

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透中国郑州10月26日 - 贸易消息人士称，若北京方面藉由近期推出的许可制度对进口实行更严格管控，中国糖厂未来数月可能取消更多食糖船货。
贸易商称，中国买家上月取消了多达六批原糖船货，当时正值价格上涨给此前签下的合约带来有利可图的契机。
全球糖价周五从八个月高点下挫，消息人士称，可能还会有更多船货被取消，因一些糖厂担心明年能否获得足够的进口许可。
“我们已经听说一些糖厂打算这么做。”一位不愿具名的贸易商说道。
他补充道，目前保税区仓库几乎爆满，存放在保税区的成本太高了。
自去年11月开始，中国要求食糖进口商登记配额外进口量，力图控制低价糖进口，据国内糖厂称这些进口糖影响了他们的业务。
“这完全要看政策了，”另一资深贸易商说道，并表示截止目前取消的船货“在整个进口量中并不是很大。”
“港口仓库还是够的，现在的问题在于，政府是否准许开放更多保税仓库，”他说道。
中国今年前九个月食糖进口量较上年同期增加55%，至379万吨。
中国糖业协会副理事长刘汉德周六在一个会议上表示，中国制糖厂近几个月进口的食糖每吨可赚1,000元人民币左右，但由于政府的许可管制限制了进口，最近一季抵港的船货将不得不进入保税仓库，因买家还在等着2016年的新进口许可证。
决策者尚未就明年进口量达成一致，业内和政府还在讨论当中。不过据已参与初步讨论的刘汉德称，进口许可量可能与今年基本持平。他预估2015/16年度进口量可能在450万吨，略低于去年。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。