专访：中粮屯河将继续在澳洲和巴西寻觅糖业并购机遇--总经理

* 继续在澳洲、巴西等地寻觅糖业并购机遇

* 今年销售收入同比增速将低於50%,因糖价偏空

* 看好国内番茄消费前景

作者 尹嫄婷/苏丹

路透北京6月11日电---中国是全球第四大糖进口国,庞大的需求促使国内糖生产企业也加入海外并购大军.中国最大粮油食品进出口公司--中粮集团旗下中粮屯河(600737.SS)就表示,今年将继续在澳洲、巴西和东南亚地区寻觅糖业并购机遇,同时还看好中国番茄消费前景.

公司总经理覃业龙在周一召开的世界加工番茄大会间隙接受路透专访时并称,虽然一季度销售陷入低迷,但二季度白糖和番茄酱销量有望环比增长;不过因糖价偏空,预计全年销售收入同比增速恐低於50%,难以维持去年近70%的高增速.

"未来投入主要还是在糖,业务扩张将继续通过并购和新建,"他解释道,"因为糖是进口导向型,中国只要是进口的东西就会增长更快.加上糖业规模比番茄行业大十倍,因而发展空间更大".

虽然覃业龙并未透露具体的投资项目和金额,但他表示,除了将在具备糖资源优势的澳洲继续寻觅并购对象,亦将关注全球甘蔗产量最大的巴西和东南亚地区的投资机会.

中国是全球第四大糖进口国,2011/12年度中国约进口300万吨糖,增幅高达65%,主要进口来源国为巴西、古巴、泰国和韩国.据澳洲以市值计最大银行--澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)预计,2010-2020年间中国糖消费总量将增长63%,进口量到2020年有望升至400-500万吨.

目前,中粮屯河是中国最大的甜菜糖生产商.公司去年年报中称,2012/2013榨季计划生产白砂糖45万吨,较2011/12榨季产量33万吨增加大约36%;去年糖销量约40万吨.

受出口不振及糖价低迷影响,中粮屯河一季度净亏9,739万元人民币;公司去年营业收入同比增长69.18%至49.98亿元人民币.而汤森路透综合分析师预估显示,今年中粮屯河的销售收入将同比增长59.4%.

年初以来,国内糖价走跌,主要是由於国内经济下行拖累需求走软,且欧债危机令国内外糖价价差持续扩大,导致进口大增及走私泛滥.业内人士普遍预计,短期中国糖价仍将继续偏空,从而拖累糖企业绩下滑.

澳洲联邦银行4月中旬就预计,美国糖期货价格二季度可能跌至每磅大约0.2美元,主因主要生产国供应增加,但来自中国的需求可能限制糖价跌幅.

路透报价页面显示,美国糖期货最新报0.2026美元,近月合约上周一曾低见0.1886,为2010年8月以来近月合约的最低水平;中国郑州商品交易所7月白糖期货合约最新报6,350元人民币/吨,但成交最活跃的2013年1月合约仅报5,863元.

欲浏览全球原糖供需情况,请点选:(link.reuters.com/quj68s)

欲浏览中国郑州商品交易所白糖期货合约请点选:

**看好中国番茄消费前景**

虽然中粮屯河近期致力於发展食糖业务,并预计未来糖业务占其销售收入的比重将由目前的50%进一步提升至70%,但覃业龙依然表示,十分看好中国国内的番茄消费前景.

他认为,今年国内的番茄销售收入将逐步加大,番茄出口占整体销售的比重则将由去年的90%降至80%左右."国内消费增长较快,若按照这个速度发展下去,5-10年,国内番茄消费会有一个新的台阶".

由於国内番茄消费习惯等原因,中国番茄酱消费量目前仅为人均0.1kg,国内加工番茄产业呈现"生产在国内,市场在国外"的特点,90%的产品用於出口.中国出口量占世界贸易量的比例已经从1999年的不足10%上升到2010年的约35%,已成为全球最大的番茄酱出口国.

覃业龙预计,未来五年按照年均增速15%测算,到2017年,中国番茄制品消费量将接近44万吨,市场销售额将达到43亿元.

但他也指出,随着国内番茄消费增加,将导致今年的番茄出口同比下降;且由於海外需求持续不振,今年中国亦将番茄总产量由去年的670多万吨主动调降至500万吨,这亦是番茄出口下降的主因.

2011年中国番茄酱出口量达112.8万吨,占世界番茄酱贸易总量的39%,位居全球之首.中粮屯河2012年计划生产番茄酱23万吨.

另外,针对中国农产品出口竞争压力加剧,及部分农产品呈现由净出口变净进口的趋势,覃业龙认为,虽然番茄亦面临上述趋势,但由於其具备可播种面积不多(全球只有新疆、美国加州和地中海适合种植)的特殊性,因而"不会像国内大豆和小麦等产品马上变成净进口,而会在一段时间内具备优势".

中粮屯河周一收涨1.71%,报6.56元人民币,该股指过去一个月累计下跌19.67%.(完)

--审校 乔艳红

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