中国打击走私活动 经由缅甸入境的白糖减少--消息

路透伦敦3月7日 - 据贸易领域消息人士周一表示，中国打击入境白糖走私活动之后，流入缅甸的白糖开始减少，但今年规模仍将可观。

去年由于中国国内糖价高企、白糖入境走私活动猖獗，因而进入缅甸的白糖激增。中国是全球最大糖进口国。

中国农业部官员上月表示，每年有多至100万吨糖走私贩运到中国境内。

交易商表示，大部分走私白糖来自印度和泰国，巴西糖占比要低得多。

他们称，中国当局警戒增强的迹象将打击走私活动，并降低了精制糖较原糖溢价。

中国云南省某糖商表示，过去几日边境机关展开了打击缅甸走私糖的活动。云南地处中国西南，与缅甸交界。

“他们近来阻断了走私路径，这将迫使一些中间商在未来几周从合法渠道购买白糖以增加库存，”这位经纪商称。

贸易行业的消息人士说，近来精制糖较原糖溢价从每吨110-115美元的峰值向下修正，暗示走私活动有所放缓。

中国白糖需求增加支撑了精制糖较原糖溢价。

国际糖价近来反弹至六周高点，这压缩了走私利润。

普氏的资深分析师Claudiu Covrig说，他预计2016年第一季每月走私到中国的白糖不会超过15万吨，低于第四季的每月逾20万吨。

Green Pool的分析师Tom McNeill说，走私导致两个群体遭到打击--一个是持有白糖进口许可证的人，另一个是炼糖商。

“这一问题是否严重到需要政府来纠正还不得而知，但目前有很多其他问题似乎需要优先处理，例如中国经济放缓及市场动荡，”他说。

“政府官员已承认控制走私的困难。因此，问题似乎是这能否成为拥有大量库存及面临国内生产低迷的中国政府优先考虑的事情。”(完)