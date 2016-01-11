中国国务院将在监管金融市场方面发挥更大作用--消息

中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
记者 林洸耀
路透北京1月11日 - 中国国务院料将在监管金融市场方面发挥更大的作用，因现有监管机构的失策令全球担心，在中国经济增长处于25年来最低水平之际，中国政府可能失去对经济政策的掌控。
据接近中国领导层的消息人士说，国务院已设立一个由国务院常务副秘书长肖捷带领的工作组，准备将国务院金融管理部门升为厅局级。肖捷曾担任财政部副部长和国家税务总局局长。
消息人士称，去年夏季的股市崩跌在一定程度上归咎于金融监管机构之间协调不力，之后政府考虑将银监会、保监会和证监会合并，成为统一的超级监督管理委员会。
本月中国股市再度震荡，使统一监管体系以恢复股市信心、防范金融风险变得更加迫切。
“领导层对股市危机感到非常不快，”消息人士称，“三会合并可能要耗时数年才会完成。”
暂时未能联系到国务院官员置评。
彭博早前报导称，国务院办公厅内部已组建一个新部门，负责协调金融与经济监管事宜，由中国农业银行(601288.SS)副行长李振江主管日常工作。
现在赋予国务院新部门更大的监管职能，将可为中国政府赢得更多时间完成合并现有监管机构的工作；由于牵涉到职务任免和国家权力机构之间内部分歧等因素，合并工作可能十分敏感。
消息人士称，央行也在试图增强它在中国金融市场监管方面的话语权，给可能展开的监管改革增添不确定性。
中国央行上月表示，自2016年起将采取“宏观审慎评估体系”（MPA），取代现有的差别准备金动态调整和合意贷款管理机制，新政策框架将从以往的关注狭义贷款转向广义信贷。
上周市场再陷震荡，凸显出中国金融市场多方监管并存带来的问题。
中国央行上周四意外调低人民币汇率中间价，允许人民币出现五个月来最大跌幅。股市投资者陷入恐慌，股价下挫并触发新设立的熔断机制。中国股市大跌波及到全球市场。熔断机制后来被暂停。
“很难预测改革何时开始，但一行三会需要加强彼此间的沟通和协调，”一名颇具影响力的经济学家、中国人大顾问表示。(完)
(编译 汪红英/徐文焰/王颖；审校 张涛/王丽鑫/张荻)
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