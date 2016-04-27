中国经济下行压力加大、社会问题矛盾增多 需更关注就业问题--习近平

路透北京4月27日 - 中国国家主席习近平日前在安徽调研时指出，在当前经济下行压力加大、社会问题矛盾增多的情况下，尤其要履行好保基本、保底线、保民生的兜底责任。

“随着供给侧结构性改革不断推进，会有一些职工下岗，要更加关注就业问题，创造更多就业岗位，落实和完善援助措施，”新华周三报导援引他的讲话称。

习近平强调，要通过鼓励企业吸纳、公益性岗位安置、社会政策托底等多种渠道帮助就业困难人员尽快就业，确保零就业家庭动态“清零”。

他表示，要进一步解放和发展社会生产力，用新供给引领需求发展，为经济持续增长培育新动力、打造新引擎；而良好生态环境是供给侧结构性改革的题中应有之义，也是评价供给侧结构性改革成效的重要标准。

“啃硬骨头多、打攻坚战多、动奶酪多，是新一轮改革的特点。全面深化改革，首先要刀刃向内、敢于自我革命，重点要破字当头、迎难而上，”习近平强调。（完）

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