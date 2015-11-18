中国供给侧至少存在六大问题 高成本是最致命硬伤--官员

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月18日 - 中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周三表示，中国的供给体系和结构至少存在六个方面的问题，如供给体系总体呈外向型、主要面向低收入群体、企业生产经营成本提高过快等，其中高成本是供给侧最致命的硬伤。
他在北京召开的财经年会上并称，推动经济结构改革要打好四个“歼灭战”，即化解过剩产能、降低实体经济企业成本、化解房地产库存促进房地产持续发展、防范和化解金融风险等。
“现在的问题，虽然也有需求总量和需求结构方面的原因，但主要原因可能不在需求侧了，我们观察经济问题看到病症很重要，但是找准病根可能更加重要，”他在财经年会上称。
他认为，中国的供给体系和结构至少存在六个问题，带来了目前经济下滑、投资减速、价格下跌和效益下滑等；其中最重要的一点是企业生产经营成本提高过快。
“最重要的一点，企业生产经营成本提高过快，有些方面的成本不仅高于其他中等收入国家，甚至高于高收入国家，表现出某种叫未富先贵的现象，国民收入还是中等收入的，但生产经营成本却达到了高收入国家的水平，”杨伟民称。
而这样的结果，就是一方面产能过剩、产品不好卖，另一方面成本进一步提高，企业两头受挤压，削弱了自身的盈利能力，“所以说高成本是供给侧最致命的硬伤”。
至于其它五大问题，杨伟民称，首先中国供给体系总体上具有外向型，但现在外需减少、有些产能过剩了，转向内需当然是一个方面，但要经历痛苦调整，而且有些产能甚至可能无法转向内需。
其次，过去主要是面向低收入群体为主的供给体系，没有及时跟上国内中等收入群体迅速扩大而变化了的消费结构；第三是供给体系满足多样化、个性化消费的能力相对比较差，总量上产能没有问题，但在花色、品种和规格等方面满足不了消费需求。
此外，有些产业产能已经达到物理峰值，也就是说价格再怎么降产品也很难卖出去，再怎么扩大投资，需求也很难消化现有的产能；同时还有些产业达到了资源环境约束的承载能力峰值。
杨伟民认为，国内的供给体系总体是一种中低端产品过剩、高端产品供给不足，传统产业产能过剩、同时存在结构性的有效供给不足，譬如平板玻璃严重过剩、但电视用的大平板等还是不能生产。
他表示，实行各项政策必须放在如何促进实体经济发展、如何促进企业发展上，这是国家实力的根基、是经济活动的微观主体。
“企业之所以叫企业，必须盈利才行，一年两年企业亏损也许能够扛的下去，但是三年四年可能就要有问题了，”杨伟民称，“总之，解决当今中国经济的问题，学习运用宏观经济学是必要的，但更重要的是学好、用好微观经济学。”（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。