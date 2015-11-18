中国供给侧至少存在六大问题 高成本是最致命硬伤--官员

路透北京11月18日 - 中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民周三表示，中国的供给体系和结构至少存在六个方面的问题，如供给体系总体呈外向型、主要面向低收入群体、企业生产经营成本提高过快等，其中高成本是供给侧最致命的硬伤。

他在北京召开的财经年会上并称，推动经济结构改革要打好四个“歼灭战”，即化解过剩产能、降低实体经济企业成本、化解房地产库存促进房地产持续发展、防范和化解金融风险等。

“现在的问题，虽然也有需求总量和需求结构方面的原因，但主要原因可能不在需求侧了，我们观察经济问题看到病症很重要，但是找准病根可能更加重要，”他在财经年会上称。

他认为，中国的供给体系和结构至少存在六个问题，带来了目前经济下滑、投资减速、价格下跌和效益下滑等；其中最重要的一点是企业生产经营成本提高过快。

“最重要的一点，企业生产经营成本提高过快，有些方面的成本不仅高于其他中等收入国家，甚至高于高收入国家，表现出某种叫未富先贵的现象，国民收入还是中等收入的，但生产经营成本却达到了高收入国家的水平，”杨伟民称。

而这样的结果，就是一方面产能过剩、产品不好卖，另一方面成本进一步提高，企业两头受挤压，削弱了自身的盈利能力，“所以说高成本是供给侧最致命的硬伤”。

至于其它五大问题，杨伟民称，首先中国供给体系总体上具有外向型，但现在外需减少、有些产能过剩了，转向内需当然是一个方面，但要经历痛苦调整，而且有些产能甚至可能无法转向内需。

其次，过去主要是面向低收入群体为主的供给体系，没有及时跟上国内中等收入群体迅速扩大而变化了的消费结构；第三是供给体系满足多样化、个性化消费的能力相对比较差，总量上产能没有问题，但在花色、品种和规格等方面满足不了消费需求。

此外，有些产业产能已经达到物理峰值，也就是说价格再怎么降产品也很难卖出去，再怎么扩大投资，需求也很难消化现有的产能；同时还有些产业达到了资源环境约束的承载能力峰值。

杨伟民认为，国内的供给体系总体是一种中低端产品过剩、高端产品供给不足，传统产业产能过剩、同时存在结构性的有效供给不足，譬如平板玻璃严重过剩、但电视用的大平板等还是不能生产。

他表示，实行各项政策必须放在如何促进实体经济发展、如何促进企业发展上，这是国家实力的根基、是经济活动的微观主体。

“企业之所以叫企业，必须盈利才行，一年两年企业亏损也许能够扛的下去，但是三年四年可能就要有问题了，”杨伟民称，“总之，解决当今中国经济的问题，学习运用宏观经济学是必要的，但更重要的是学好、用好微观经济学。”（完）