中国支持第三方利用香港办理人民币贸易投资结算

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京6月27日电---在香港回归15周年之际,中国中央政府再度送出"大礼包",出台政策措施以加强内地与香港合作.其中包括支持第三方利用香港办理人民币贸易投资结算,进一步丰富香港人民币离岸产品等.
新华社周三报导称,这些政策措施主要涉及经贸合作、金融合作、教育交流、科技合作、 旅游合作、粤港合作等六大方面.其中金融合作方面还包括,为香港有关长期资金投资内地资本市场提供便利;推动沪深港交易所联合设立合资公司,推出内地与香港两地市场互相挂牌的交易所交易基金产品等.
粤港合作方面,允许香港金融机构依据相关管理办法在粤设立消费金融公司;进一步推动香港与深圳之间的相互投资和金融合作;为港产粤语版影片进入广东市场提供便利;通过推进珠江三角洲金融改革创新综合试验区建设, 提升粤港金融合作水平.
经贸合作方面,将签署《内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排》补充协议九;推动内地与香港企业联合"走出去",支持珠三角地区港口、机场、轨道交通之间的衔接与合作等.
科技合作方面,鼓励香港科技人员参与国家重大科技项目、申报国家人才计划;启动新一轮国家重点实验室香港夥伴实验室的遴选新建工作.
旅游合作方面,允许内地旅行团乘坐邮轮从香港到台湾後,继续乘坐该邮轮前往日本或韩国旅游再返回内地.同时进一步放宽香港居民个体工商户在内地的经营范围,取消从业人员人数和经营面积的限制.(完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
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