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中国财经 | 2015年 9月 7日 星期一 08:50 BJT

中国与塔吉克斯坦签署5亿美元货币互换协议

路透北京9月5日 - 新华社周六援引塔吉克斯坦央行的消息报导，中国与塔吉克斯坦已经签署32亿元人民币(5亿美元)的货币互换协议。

报导称，两国于周四签署上述协议，为期三年。

新华社报导，塔吉克斯坦央行表示，该协议旨在帮助平衡国际收支、支持塔吉克斯坦货币、以及促进能源、农业和矿业领域的发展。(完)

(编译 孙国玉；审校 郑茵)

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