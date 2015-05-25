中智两国央行签署本币互换协议，并拟在智利设立清算行

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透圣地亚哥5月25日 - 智利央行和中国人民银行为人民币在南美的使用扫清了道路，同时两国将增强贸易关系。
两国央行周一在一份声明中称，双方签署的本币互换协议规模为2.2万亿智利比索(36亿美元)，协议有效期为三年。
智利外长Heraldo Munoz称，中国还计划将在智利建立人民币清算行，这将是在拉美设立的首个清算行，“可以成为项目融资的基础”。
在中国国务院总理李克强首次对拉美进行正式访问期间，两国宣布上述协议。随着中国继续努力加强人民币国际化，之前中国已经敲定一系列协议，建立地区人民币交易中心。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。