沃尔沃上半年营业利润同比大跌84%

路透斯德哥尔摩9月5日电---中国浙江吉利控股集团GEELY.UL旗下瑞典汽车制造商沃尔沃周三表示,2012年上半年营业利润较去年同期大跌84%,因受市场竞争激烈和全球经济低迷双重打击.

今年前六个月,沃尔沃营业利润在2.39亿瑞典克朗(3,563万美元),去年同期为15.3亿瑞典克朗.

汽车销量下挫4.1%至221,309辆.

"今年下半年,多数市场仍将存在经济不确定性.竞争较为激烈."执行长Stefan Jacoby在一份声明中说.

2010年,中国吉利汽车以18亿美元从福特汽车(F.N)手中购得沃尔沃.一工会上周表示,考虑到销量下滑,沃尔沃计划减产约10%的产量,并裁员200-300人.

沃尔沃曾表示,计划到2020年将销量从略超40万辆提升到80万辆,其中包括在中国市场出售20万辆.而2011年时,沃尔沃仅在中国卖出47,000辆汽车.吉利控股亦拥有中国汽车制造商吉利汽车.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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