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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 28日 星期二 11:07 BJT

中国未来10年将把瑞士手表进口关税调降60%

根据一项自由贸易协定，中国将在未来10年将瑞士手表进口关税削减60%，此举应可提振瑞士手表制造商在中国市场的销售。Swatch集团和Richemont正苦于中国大陆市场对奢侈手表需求放缓，因政府打击送礼行贿，且经济成长放缓。中国是瑞士手表第三大市场。路透

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