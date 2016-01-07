沪深300指数早盘初段扩大跌幅至逾5% 再次触发熔断机制

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京1月7日 - 中国股市沪深300指数周四早盘初段扩大跌幅至逾5%，再次触发熔断机制。分析师表示，人民币汇率年初快速大幅贬值，对市场冲击比较大；另外近期地缘政治不稳定因素较多，注册制改革扩容亦施压。
本地时间9:45，沪深300指数.CSI300跌5.38%至3,349.29点；沪综指.SSEC亦跌5.45%，至3,178.70点；“现在市场一致预期，短期至少机会不大，都在等等。”国都证券策略分析师肖时俊表示。
A股市场熔断机制在周一实施首日即接连触发，引起市场争议。中国证监会官方微博周二早间称，将根据熔断机制实际运行情况，不断完善相关机制。同时将建立大股东等减持预披露制度，并在一定时间内对减持股份的比例进行限制，引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持。该规定将于近日公布。
自1月1日起施行的熔断机制实施标的是沪深300指数。根据熔断规定，当沪深300指数当日涨、跌幅达5%时，将触发熔断机制，三家交易所（上交所、深交所、中金所）暂停交易15分钟；当沪深300指数当日涨、跌幅达7%时，暂停交易直至收盘；当沪深300指数当日在尾盘阶段（14:45及之后）涨、跌幅达5%，暂停交易至收盘。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。