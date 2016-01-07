沪深300指数早盘初段扩大跌幅至逾5% 再次触发熔断机制

本地时间9:45，沪深300指数.CSI300跌5.38%至3,349.29点；沪综指.SSEC亦跌5.45%，至3,178.70点；“现在市场一致预期，短期至少机会不大，都在等等。”国都证券策略分析师肖时俊表示。

A股市场熔断机制在周一实施首日即接连触发，引起市场争议。中国证监会官方微博周二早间称，将根据熔断机制实际运行情况，不断完善相关机制。同时将建立大股东等减持预披露制度，并在一定时间内对减持股份的比例进行限制，引导其通过大宗交易、协议转让等途径减持。该规定将于近日公布。

自1月1日起施行的熔断机制实施标的是沪深300指数。根据熔断规定，当沪深300指数当日涨、跌幅达5%时，将触发熔断机制，三家交易所（上交所、深交所、中金所）暂停交易15分钟；当沪深300指数当日涨、跌幅达7%时，暂停交易直至收盘；当沪深300指数当日在尾盘阶段（14:45及之后）涨、跌幅达5%，暂停交易至收盘。（完）