中国称已收到“叙利亚之友”会议邀请

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透北京2月21日电---中国外交部发言人周二表示，中国尚未决定是否接受邀请并参加本周晚些时候在突尼斯召开的叙利亚问题国际会议。
在西方国家和阿盟的支持下，叙利亚的朋友们周五将在突尼斯举行会谈，寻求就如何结束叙利亚暴力问题达成国际协议，并料将敦促叙利亚总统阿萨德下台。
美国国务卿希拉里届时将出席会议。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，中国已收到会议邀请。
他表示，中国对该会议的作用和机制等尚需进一步研究。
俄罗斯拒绝参加此次会议，称其决定缘于叙利亚政府未被邀请。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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