中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透科伦坡4月2日 - 一名斯里兰卡政府发言人周三表示，继中国在斯里兰卡首都科伦坡的一个高端地产项目暂停后，中国承诺向斯里兰卡提供逾10亿美元新资金。
发言人Rajitha Senaratne称，在科伦坡郊区修建一条公路的中国企业也已同意，将该项目5.2亿美元的成本削减300亿卢比(2.2573亿美元)。该发言人在报告斯里兰卡总统迈特里帕拉·西里塞纳(Maithripala Sirisena)上周访华成果时表示。
西里塞纳今年1月上台后着手调整前任政府的亲华外交政策，从而使该国与其最大投资人--中国的关系有所降温。
就在他访华之前数周，斯里兰卡政府刚刚叫停14亿美元的科伦坡港口城项目，理由是政府审批程序不符。该项目是中国国家主席习近平去年9月访问斯里兰卡时启动的。
暂停港口城项目使中斯两国关系陷入紧张。中方称该项目符合当地法律，并警告称取消该项目将会使外国投资者却步。
“习近平和其他中方官员在讨论中没有提及港口城项目，”Senaratne对记者表示。
“但总统西里塞纳解释说，在考虑有关环境、法律、土地所有权以及国家和地区安全的问题之后，斯里兰卡会研究此事。”(完)
(编译 王颖；审校 屈桂娟)
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路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。