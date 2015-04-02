路透科伦坡4月2日 - 一名斯里兰卡政府发言人周三表示，继中国在斯里兰卡首都科伦坡的一个高端地产项目暂停后，中国承诺向斯里兰卡提供逾10亿美元新资金。

发言人Rajitha Senaratne称，在科伦坡郊区修建一条公路的中国企业也已同意，将该项目5.2亿美元的成本削减300亿卢比(2.2573亿美元)。该发言人在报告斯里兰卡总统迈特里帕拉·西里塞纳(Maithripala Sirisena)上周访华成果时表示。

西里塞纳今年1月上台后着手调整前任政府的亲华外交政策，从而使该国与其最大投资人--中国的关系有所降温。

就在他访华之前数周，斯里兰卡政府刚刚叫停14亿美元的科伦坡港口城项目，理由是政府审批程序不符。该项目是中国国家主席习近平去年9月访问斯里兰卡时启动的。

暂停港口城项目使中斯两国关系陷入紧张。中方称该项目符合当地法律，并警告称取消该项目将会使外国投资者却步。

“习近平和其他中方官员在讨论中没有提及港口城项目，”Senaratne对记者表示。

“但总统西里塞纳解释说，在考虑有关环境、法律、土地所有权以及国家和地区安全的问题之后，斯里兰卡会研究此事。”(完)

(编译 王颖；审校 屈桂娟)

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