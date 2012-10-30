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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 30日 星期二 10:31 BJT

叙利亚问题国际特使普拉希米将访华

中国外交部周一宣布，联合国-阿盟叙利亚问题联合特使普拉希米将於本周访问中国。外交部发言人称，中国对普拉希米在叙利亚危机中的斡旋表示赞扬。普拉希米的访问将於周二开始，为期两天。路透

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