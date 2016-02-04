中国呼吁叙利亚和谈参与方释放善意

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京2月4日 - 中国周四呼吁叙利亚和谈参与方释放善意，此前联合国秘书长叙利亚问题特使在叙利亚政府军在阿勒颇以北向反对派军队推进后决定暂时中止叙问题和谈。
中国外交部发言人陆慷称，和谈过程不会一帆风顺，但中方一直主张和谈是解决叙利亚问题的唯一现实途径。
他在例行记者会上表示，有关各方应共同努力，保持和谈势头。
“我们也希望叙双方采取建立信任措施，释放善意，相向而行，配合联合国秘书长叙利亚问题特使的斡旋努力。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。