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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 07:20 BJT

中国呼吁叙利亚和谈参与方释放善意

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月4日 - 中国周四呼吁叙利亚和谈参与方释放善意，此前联合国秘书长叙利亚问题特使在叙利亚政府军在阿勒颇以北向反对派军队推进后决定暂时中止叙问题和谈。

中国外交部发言人陆慷称，和谈过程不会一帆风顺，但中方一直主张和谈是解决叙利亚问题的唯一现实途径。

他在例行记者会上表示，有关各方应共同努力，保持和谈势头。

“我们也希望叙双方采取建立信任措施，释放善意，相向而行，配合联合国秘书长叙利亚问题特使的斡旋努力。”（完）

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