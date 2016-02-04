中国呼吁叙利亚和谈参与方释放善意

路透基点：长华电材五年期贷款规模调降至68.5亿台币--TRLPC
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月4日 - 中国周四呼吁叙利亚和谈参与方释放善意，此前联合国秘书长叙利亚问题特使在叙利亚政府军在阿勒颇以北向反对派军队推进后决定暂时中止叙问题和谈。
中国外交部发言人陆慷称，和谈过程不会一帆风顺，但中方一直主张和谈是解决叙利亚问题的唯一现实途径。
他在例行记者会上表示，有关各方应共同努力，保持和谈势头。
“我们也希望叙双方采取建立信任措施，释放善意，相向而行，配合联合国秘书长叙利亚问题特使的斡旋努力。”（完）
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长华电材股份有限公司及关系企业长华科技的五年期贷款规模，从70亿台币的目标调降至68.5亿台币。该贷款用于支持他们以1.41亿美元收购新加坡SH亚太(SHAP)的交易。
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