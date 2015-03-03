两岸针对新航路沟通取得暂不实施共识--台湾陆委会

中国银监会官员称关注监管措施全局影响 绝不因处置风险而引发新风险（更新版）

路透北京/上海5月12日 - 在中国金融监管趋严，金融市场波动加剧之际，银监会审慎规制局局长肖远企周五表示，银监会会从全局角度来做好银行监管工作，同时特别注意绝不因为处置风险而引发新的风险；监管措施对金融市场有正面和稳定的影响，市场不应该紧张。