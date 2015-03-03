两岸针对新航路沟通取得暂不实施共识--台湾陆委会

中国4月新增人民币贷款1.1万亿 M2同比增速10.5%创九个月新低
路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%。
路透台北3月3日 - 针对中国大陆先前公告新航路，引发了台湾方面高度关注。台湾行政院陆委会周一稍晚指出，双方确认此新航线3月5日暂不实施，未来将持续沟通。
陆委会表示，此航路虽均位于大陆民航当局主管之上海飞航情报区(FIR)内，但因航路距海峡中线甚近，双方仍须协商飞航安全问题。
陆委会上日稍晚的新闻稿中指出，两岸双方确认新航路--M503在3月5日暂不实施，并再向西移，W三条航路现阶段不启用、不实施，未来正式实施时间待双方沟通确认。
陆委会表示，此航路是纯国际民航航路，不会有战机使用，对民航安全具有重大意义。未来双方除将续就M503等航路进行联系沟通，亦将就如何提高相关航路飞航安全交换意见，有利保障区域飞航安全。(完)
(记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透上海5月12日 - 中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%。
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
路透北京/上海5月12日 - 在中国金融监管趋严，金融市场波动加剧之际，银监会审慎规制局局长肖远企周五表示，银监会会从全局角度来做好银行监管工作，同时特别注意绝不因为处置风险而引发新的风险；监管措施对金融市场有正面和稳定的影响，市场不应该紧张。