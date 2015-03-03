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中国财经 | 2015年 3月 3日 星期二 09:27 BJT

两岸针对新航路沟通取得暂不实施共识--台湾陆委会

路透台北3月3日 - 针对中国大陆先前公告新航路，引发了台湾方面高度关注。台湾行政院陆委会周一稍晚指出，双方确认此新航线3月5日暂不实施，未来将持续沟通。

陆委会表示，此航路虽均位于大陆民航当局主管之上海飞航情报区(FIR)内，但因航路距海峡中线甚近，双方仍须协商飞航安全问题。

陆委会上日稍晚的新闻稿中指出，两岸双方确认新航路--M503在3月5日暂不实施，并再向西移，W三条航路现阶段不启用、不实施，未来正式实施时间待双方沟通确认。

陆委会表示，此航路是纯国际民航航路，不会有战机使用，对民航安全具有重大意义。未来双方除将续就M503等航路进行联系沟通，亦将就如何提高相关航路飞航安全交换意见，有利保障区域飞航安全。(完)

(记者 高洁如; 审校 黄凯)

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