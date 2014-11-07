坦桑尼亚调查环保组织有关习近平访问期间发生象牙走私的指控

路透达累斯萨拉姆11月6日（记者 Fumbuka Ng'wanakilala） - 有报告称在中国国家主席习近平去年访问坦桑尼亚期间，中国官员购买了大量非法象牙，并装在外交官的行李中带上习近平的专机走私出国，坦桑尼亚官员表示政府正在对这份报告的内容进行调查。

中国政府对环境调查署（Environmental Investigation Agency）在上述报告中作出的指控予以否认，称其没有根据。

“（坦桑尼亚）政府正在研究这份报告，并将在合适的时候发布声明，”一名要求匿名的坦桑尼亚官员对路透表示。

“中国与坦桑尼亚有着特别的关系。在找到真相之前，我们不希望做出轻率的评论。”

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，上述报告没有根据。

洪磊指出，作为《濒危野生动植物国际贸易公约》的缔约方，中国一贯遵守该公约，坚决打击象牙的非法走私和贸易。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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