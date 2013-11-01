淘宝基金平台获批 国泰定制债券基金首尝网络销售

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透上海11月1日 -外界关注的中国淘宝基金销售平台已获批，按计划周五将上线。而国泰基金专门为互联网用户设计的国泰淘金互联网债券型基金将于周五起销售，成为第一只在淘宝网上首发的公募基金产品。
不过，截止周五9:30，包括易方达、国泰、泰达宏利、富国等基金公司淘宝店，均出现“敬请期待，不见不散”字样，仍无法进行网上交易。
易方达基金客户人员回应称，网店今日其实已开业，目前正在进行调试，建议中午之后再试。
淘宝网官方微博周四稍晚宣布，其已取得证监会出具的无异议函，成为互联网首家为基金销售机构提供服务和开展业务的第三方电子商务平台。而支付宝作为拥有基金第三方支付牌照的支付机构提供基金支付服务。
“淘宝基金店铺即将上线，新手上路，请多多关照。”官方微博称。
阿里巴巴集团近期积极涉及互联网金融业务，此前携手天弘基金推出余额宝产品，该产品对接的增利宝货币基金规模在9月底已高达556.53亿元，成为目前最大的公募基金；旗下淘宝网并已开设保险产品销售平台，逾20多家保险公司进驻该平台销售保险产品。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。