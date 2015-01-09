今年中国关税总水平仍为9.8% 部分商品进口关税降低

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京1月9日 - 于1月1日实施的2015年关税实施方案明确，今年中国关税总水平将仍为9.8%，其中为满足国内生产和人民群众生活需要，降低部分商品的进口关税。
人民日报周五报导称，新增17项商品实施较低暂定税率，包括部分药品及一般消费品，如降脂原料药、夏威夷果、单反相机等。
据海关总署有关负责人介绍，2015年综合考虑国内产业和科技发展、对外贸易需要，对进口暂定税率进行了适当调整。2015年实施进口暂定税率的商品共计749项，平均税率为4.4%，相对于最惠国税率，优惠幅度为60%。
此外，根据有关优惠贸易安排项下的分阶段关税减让方案，2015年中国进一步下调了原产于东盟、智利、新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、香港以及澳门部分商品税目税率。
对于原产于巴基斯坦、新加坡以及亚太贸易协定项下已制定优惠原产地标准的商品继续实施零关税；根据海峡两岸经济合作框架协议规定，2015年实施该协定税率的税目数为622个，平均税率为0。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。