中国财政部：对使用新能源车船免征车船税 对节约能源车船减半征收

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月19日 - 中国财政部等三部委联合通知称，中国将对使用新能源车船免征车船税；对节约能源车船也将减半征收车船税。
财政部网站刊登节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知称，免征车船税的使用新能源汽车包括纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。
其中，纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征税范围，对其不征车船税。免征车船税的使用新能源船舶的标准将另行制定。
而减半征收车船税的节约能源乘用车应同时符合相应标准，包括获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下（含1.6升）的燃用汽油、柴油的乘用车等。
此外，三部委将不定期联合发布《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》，对符合标准的节约能源乘用车、商用车，以及使用新能源汽车予以公告。（完）
更多细节，请点选财政部网站(here)
(发稿 王蕾；审校 李文科/杨淑祯)
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