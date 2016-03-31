财经洞察：中国应借营改增全面实施之际推进价税分离

作者/沈燕

路透北京3月31日 - 中国税负到底重不重？统计口径的差异，官方认为不重，学界却普遍认为偏重，两者对此从未达成过共识。究其原因：与中国现行税制结构以及统计口径差异等有关。

由于中国税收收入以流转税为主，其特点为经济增长时，财政收入快于GDP增幅，而当经济增速放缓，财政收入下降的会更快。这从中国以往财政收入多年维持在两位数增幅时，财政部屡屡向外界解释财政收入快于GDP增幅的原因可见一斑。

中国2015年GDP增速放缓至25年最低水平为6.9%，为1990年以来最低水平。2015年全国一般公共预算收入同口径增长5.8%，比上年回落2.8个百分点。也是1988年以来中国财政收入最低增速。

如果说宏观税负是轻是重只是学者专家们研究的宏观课题，那么对于普通百姓而言，对减税不敏感而一旦加税立刻就能引发全民大讨论却是不争的事实。

眼下，面对经济下行压力加大的现实，中国将于5月1日全面推行营业税改增值税，这也意味著作为地方主体税种的营业税将全面取消，增值税取而代之。而在地方主体税种取消后谁能取代成为地方的主体税种？从现有税种分析消费税可能性最大。

由此也引伸出一个现实的问题：中国有必要借营改增全面实施之际推行价税分离，这不仅有助于普及全民的税收意识，同时也有助于通过税收来引导社会消费的方方面面，让其真正发挥调整经济结构的作用。

所谓价税分离是指在商品流通过程中，将商品或劳务的价款及其应征流转税款在发票中分别注明。实行价税分离的目的是将隐含的税款从商品或劳务的价格中分离出来，给购买商品或劳务的厂商和消费者一个明白。

“营改增本身就是一种减税，中国已经实施了好几年，包括对农产品等都已经免了增值税，但在目前价税不分的情况下，普通老百姓感受不到，为什么？因为发票上看不出价格是多少，税金是多少，如果价税分离，即使商品价格没有下降，至少能看到税金是没有的，税负是否转嫁也能看的明明白白。”一位不具名的税收专家称。

中国近几年实施了大规模的“营改增”结构性减税试点，根据官方统计仅此一项累计减税逾6,000亿元人民币。但对中国普通百姓而言，房价物价上涨并未止步，对政府减税减负的改革美意感受并不强。

根据财政部统计，截至2015年底，全国营改增试点纳税人共计592万户，累计实现减税6,412亿元人民币，其中，试点纳税人因税制转换减税3,133亿元，原增值税纳税人因增加抵扣减税3,279亿元。

该位人士提到，全面实施营改增意味着对发票的管理更规范，也是实施价税分离的好时机，也有助为后续推进消费税和其它财税改革作铺垫。

2016年中国政府工作报告就明确提出加快财税体制改革，合理确定增值税中央和地方分享比例。把适合作为地方收入的税种下划给地方，在税政管理权限方面给地方适当放权。（完）